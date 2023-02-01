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Итальянец подал в суд на жену, променявшую семью на торты - РИА Новости, 01.02.2023
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Итальянец подал в суд на жену, променявшую семью на торты
Итальянец подал в суд на жену, променявшую семью на торты - РИА Новости, 01.02.2023
Итальянец подал в суд на жену, променявшую семью на торты
Житель итальянской Вероны подал в суд на жену, решившую стать интернет-знаменитостью, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:34
2023-02-01T14:34
в мире
верона
бразилия
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Житель итальянской Вероны подал в суд на жену, решившую стать интернет-знаменитостью, сообщила газета Corriere della Sera. Уроженка Бразилии публиковала видеоролики с дегустацией тортов, решив посвятить себя исключительно росту собственной известности. "Улыбчивая и деятельная", отмечает газета, в домашнем кругу она проявляла "худшую сторону" своей натуры, "жестокую и грозную". В исковом заявлении ее супруг заявил, что желание стать "инфлюэнсером" захватило женщину настолько, что забота о двух их детях перешла к нему: по его словам, он должен был заниматься ими вечером после прихода с работы. Дети также страдали из-за ее вспыльчивого нрава: в припадках гнева она могла "бросаться мебелью и ломать их игрушки", "травмируя их вплоть до провоцирования обмороков и судорог". Согласно утверждению истца, 41-летняя женщина заказывала торты на дом и съедала их в одиночку перед интернет-аудиторией. Платить за лакомства должен был он, так как сама "инфлюэнсер" работы не имела. Стоимость тортов при этом начиналась с 250 евро. На суде женщина призналась в применении насилия в отношении супруга: по ее словам, она била его пультом от телевизора в ответ на "психологическое насилие". Суд предварительного следствия запретил южноамериканке приближаться к собственной семье, в случае нарушения этого предписания ей грозит тюремное заключение. В распоряжении говорится, что "она не только жестоко обращается с членами своей семьи, но и не вносит никакого вклада в уход за детьми, которые, наоборот, страдают от травм из-за необдуманных поступков матери". В обвинительном заключении сообщается о том, что блогер не готовила детям еду, а в гневе могла бросаться в них игрушками и ломала предметы мебели. В данный момент обвиняемая проходит курс лечения с применением препаратов.
https://ria.ru/20221007/tort-1822309407.html
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в мире, верона, бразилия
В мире, Верона, Бразилия
14:34 01.02.2023
 
Итальянец подал в суд на жену, променявшую семью на торты

Итальянец подал в суд на жену, решившую стать интернет-знаменитостью, дегустировав торты

© Depositphotos.com / oduaШоколадный торт
Шоколадный торт - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Depositphotos.com / odua
Шоколадный торт. Архивное фото
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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Житель итальянской Вероны подал в суд на жену, решившую стать интернет-знаменитостью, сообщила газета Corriere della Sera.
Уроженка Бразилии публиковала видеоролики с дегустацией тортов, решив посвятить себя исключительно росту собственной известности. "Улыбчивая и деятельная", отмечает газета, в домашнем кругу она проявляла "худшую сторону" своей натуры, "жестокую и грозную". В исковом заявлении ее супруг заявил, что желание стать "инфлюэнсером" захватило женщину настолько, что забота о двух их детях перешла к нему: по его словам, он должен был заниматься ими вечером после прихода с работы. Дети также страдали из-за ее вспыльчивого нрава: в припадках гнева она могла "бросаться мебелью и ломать их игрушки", "травмируя их вплоть до провоцирования обмороков и судорог".
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Согласно утверждению истца, 41-летняя женщина заказывала торты на дом и съедала их в одиночку перед интернет-аудиторией. Платить за лакомства должен был он, так как сама "инфлюэнсер" работы не имела. Стоимость тортов при этом начиналась с 250 евро.
На суде женщина призналась в применении насилия в отношении супруга: по ее словам, она била его пультом от телевизора в ответ на "психологическое насилие".
Суд предварительного следствия запретил южноамериканке приближаться к собственной семье, в случае нарушения этого предписания ей грозит тюремное заключение. В распоряжении говорится, что "она не только жестоко обращается с членами своей семьи, но и не вносит никакого вклада в уход за детьми, которые, наоборот, страдают от травм из-за необдуманных поступков матери". В обвинительном заключении сообщается о том, что блогер не готовила детям еду, а в гневе могла бросаться в них игрушками и ломала предметы мебели.
В данный момент обвиняемая проходит курс лечения с применением препаратов.
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