https://ria.ru/20230310/televizor-1857088471.html

Не включается телевизор: возможные причины, как устранить неисправность

Не включается телевизор: причины почему перестал работать, что делать и как исправить

Не включается телевизор: возможные причины, как устранить неисправность

Что делать, если телевизор не работает и перестал реагировать на нажатие кнопки “пуск”, индикатор не загорается, а экран остается темным - возможные причины,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:38

2023-03-10T17:38

2023-03-10T17:38

техника

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Что делать, если телевизор не работает и перестал реагировать на нажатие кнопки “пуск”, индикатор не загорается, а экран остается темным - возможные причины, почему не включается телевизор, самые распространенные неисправности и советы экспертов - в материале РИА Новости.Не включается телевизорИз строя могут выйти устройства любого вида: плазменные и жидкокристаллические, оснащенные функцией Smart TV и без нее, различных марок и длины диагонали.Одна из самых распространенных проблем - телевизор попросту не включается, при этом расположенный на корпусе индикатор загорается тем или иным цветом либо не загорается вовсе.Причины проблемТелевизор может не включаться по самым разным причинам, и далеко не все из них означают, что технику придется отдавать в ремонт. Порой к неприятной ситуации может привести невнимательность владельца, выход из строя пульта дистанционного управления, соединяющих устройство с сетью проводов и так далее.Нет электричестваПроверку телевизора, которые внезапно отказывается работать, стоит начать с наиболее простых вариантов, которые зачастую не требуют от человека каких-то специальных технических знаний. Прежде всего - убедиться, что устройство подключено к сети, а также что в квартире на данный момент отсутствуют проблемы с подачей электроэнергии, розетка, к которой подсоединен телевизор, исправна и так далее.Как правило, на проблемы с подключением к сети указывает индикатор на корпусе телевизора, который в норме должен светиться либо красным, либо зеленым светом. Однако в том случае, если есть проблемы с питанием, этот световой указатель не загорается.Неисправность шнураЕсли розетка работает нормально (это можно проверить, подключив к ней другое устройство, в исправности которого нет сомнений), электричество в доме есть и сам телевизор подключен к сети, но соответствующий индикатор все же не горит, возможна неисправность шнура, которым устройство подключается в сети.В тех случаях, когда провод соединен не напрямую с розеткой, а через адаптер или сетевой фильтр, также необходимо проверить на наличие или отсутствие проблем и это оборудование.Нет батареек в пультеНередко ответ на вопрос, почему телевизор не желает включаться, простой - в пульте ДУ нет батареек. Например, человек вынул их, чтобы установить в другое устройство, и забыл об этом. А значит, что включить телевизор при помощи пульта уже не получится, сколько бы владелец не нажимал на соответствующую кнопку.В других ситуациях батарейки могут быть на месте, но при этом находиться в нерабочем состоянии. Наиболее распространенные варианты при этом - элементы питания разрядились или окислились. В таком случае для решения проблемы их нужно просто заменить на новые.Помимо этого могут выйти из строя контакты в пульте, что также может отразиться на работе устройства.Не работает пультПорой в пульте дистанционного управления телевизором могут быть обнаружены и другие неисправности, которые не позволяют ему и далее выполнять свои функции. Пульт может быть поврежден при падении или в результате сильного удара, в нем может выйти из строя подающий сигнал на телевизор ИК-датчик, произойти окисление контактов, залипнуть из-за скопившейся пыли или грязи отдельные кнопки и так далее.Телевизор также может перестать реагировать на любые манипуляции с пультом дистанционного управления и из-за сбоя в частоте подачи сигнала.Чтобы убедиться, что проблема заключается именно в пульте управления, нужно попробовать включить телевизор без его помощи. Как правило, это можно сделать при помощи кнопок на корпусе устройства.Проблемы с кнопкой включенияПрактически все модели современных телевизоров можно активировать двумя основными способами: при помощи кнопки включения на пульте дистанционного управления, а также аналогичной кнопкой, расположенной непосредственно на самом устройстве. И одна, и вторая кнопки также могут выйти из строя, а значит, и при включении телевизора возникнут проблемы.Перепутаны штекерыК причинам, по которым телевизор не включается и которые вызваны невнимательностью владельца, а не проблемами с тем или иным конструктивным элементом устройства, относятся и перепутанные местами штекеры. Нередко это происходит в случаях, когда человек пользуется дополнительными функциями телевизора, например, подключает к нему приставку или другие устройства. При этом могут быть задействованы различные виды разъемов, которые можно найти на устройстве (USB, AV, HDMI и т.п.).Установлен таймер отключенияЕсли экран телевизора внезапно погас, а его владелец при этом ничего не делал, необходимо проверить таймер отключения, который может быть установлен на устройстве, чтобы выключить его в заданное время. Чтобы подобное не повторялось в дальнейшем, таймер нужно отключить. Как именно это сделать на конкретной модели телевизора - необходимо уточнить в соответствующем разделе прилагающейся к нему инструкции.Перегорел предохранительЕсли и индикатор остается темным, и телевизор не включается, причиной вполне может быть сгоревший предохранитель. Например, в результате скачка напряжения.Неисправность предохранителя в некоторых моделях можно оценить визуально: данная деталь представляет собой небольшой по размеру прозрачный элемент, внутри которого находится проводник. Если предохранитель вышел из строя, то этот проводник оборвется.По словам экспертов, возможность визуально оценить проблемы с предохранителем и заменить данную деталь наиболее актуальна, когда речь идет о старых моделях. В современных телевизорах для замены предохранителя в большинстве случаев необходима помощь профессионала.Сгорел блок питанияЕсли в телевизоре вышел из строя блок питания, включить устройство также вряд ли получится. Произойти это может по различным причинам, среди которых - перепады напряжения, резкая смена температур и так далее.Телевизор в этом случае не будет реагировать на нажатие кнопок Power, а индикатор на корпусе либо начнет мигать, либо не светится вовсе. Также при попытке включения устройство может издавать подозрительные шумы, а в некоторых случаях пользователь даже может услышать звуки включенной телепередачи, однако изображение на экране так и не появится.Выбран неправильный режимПорой включить телевизор привычным способом, то есть при помощи пульта, не получается из-за того, что владелец выбрал неправильный режим работы устройства. Например, телевизор функционирует как внешний монитор для подключенного к нему компьютера или ноутбука (последние при этом могут находиться в спящем режиме). В данном случае для того, чтобы исправить ситуацию, эксперты рекомендуют выбрать верный источник сигнала.Экран телевизора также может оставаться темным и не реагировать на нажатие практически всех кнопок на пульте при случайном включении блокировки. В подобной ситуации на экране также может появляться надпись, сообщающая, что устройство заблокировано, либо телевизор может самопроизвольно выключаться сразу после включения.Поломка модуля блокировкиЕсли телевизор не включается привычным способом, а при этом еще и начинает издавать странные щелчки, которых прежде никогда не было слышно - это повод заподозрить неисправность модуля блокировки. Под воздействием различных факторов (тот же скачок напряжения, например) данный элемент сам по себе активируется, как результат - включить устройство своими силами у владельца уже не получится.Неисправность разверткиРазверткой телевизора называют ту технологию, благодаря которой на экран и переносится передаваемый телевизионный сигнал. Как правило, она бывает чересстрочной (при которой изображение выводится строчками) и прогрессивной (кадр на экране формируется целиком). Если развертка неисправна, то телевизор также может не включаться. Помочь в данном случае может лишь обращение в сервисный центр.Сбой модуля управленияОтсутствие звука и изображения при включении телевизора может быть следствием вышедшего из строя модуля управления. Это одна из наиболее сложных проблем, которая требует обращения к специалистам.Сбой программного обеспеченияНеисправности в работе программного обеспечения телевизора также требуют внимания профессионалов, так как распознать и починить их самостоятельно получается далеко не у всех пользователей. Определить поломку можно по следующим признакам: телевизор включается слишком долго, изображение отображается с заметными дефектами и так далее.С данной проблемой владелец может столкнуться, например, из-за того, что предыдущее обновление ПО было проведено некорректно. Чтобы обновить программное обеспечение, может понадобиться компьютер и соответствующий программатор.ДиагностикаПриступая к диагностике устройства для выявления причины возникших с ним проблем, гражданам рекомендуется начинать с наиболее простых вариантов (проверить наличие и работоспособность батареек в пульте, подключение телевизора к электросети, состояние нажимаемых при включении кнопок и так далее).Если визуальный осмотр прибора и проверка расположенных на виду деталей не принесли желаемого результата, не стоит спешить брать в руки отвертку и залезать внутрь устройства. Без необходимых знаний такое вмешательство не принесет пользу, а в худшем случае может усугубить проблему.Индикатор горитОпределяя проблему, которая в итоге привела к тому, что телевизор перестал реагировать на нажатие кнопки включения, стоит обращать внимание на индикатор, который располагается на корпусе устройства. У этого элемента есть два основных типа подсветки: красный и зеленый. Если телевизор находится в так называемом дежурном режиме, такой индикатор должен гореть красным цветом, в процессе работы - зеленым.Если телевизор не включается, а индикатор при этом горит красным цветом, это можно объяснить неисправностью пульта, неправильными настройками самого телевизора, ошибкой в подключении шнуров и так далее.Если при нажатии на кнопку “пуск” индикатор загорается зеленым, а на экране так и не появляется нужное изображение, это может быть вызвано проблемами с внутренними элементами устройства. Например, если появился звук, но отсутствует картинка - это может быть признаком проблем с блоком питания.Индикатор мигаетЕсли процессор телевизора пришел в негодность, об этом можно судить по проблемам при включении. Так, индикатор при нажатии на кнопку меняет цвет с красного на зеленый, но экран остается пустым, и цвет сигнала вновь становится красным.О проблемах свидетельствует и хаотичное мигание индикатора. При этом в некоторых моделях определенная последовательность таких вспышек может помочь установить проблему. Для того, чтобы разобраться в них, следует изучить инструкцию.Индикатор не горитЕсли индикатор при попытках включить телевизор остается темным, первое, на что стоит подумать владельцу техники - это проблемы с питанием. Отсутствие напряжения в сети, неисправные провода или разъемы, через которые они соединяются с устройством, неполадки в конкретной розетке, к которой подключен ноутбук - эти и многие другие причины могут вызвать данную ситуацию.РемонтСложность и продолжительность ремонта будет напрямую зависеть от того, какая именно деталь телевизора вышла из строя. Нередко, желая сэкономить деньги, владелец телевизора решает выполнить ремонт самостоятельно. Однако далеко не всегда ему под силу выявить источник неполадок, и уж тем более - его устранить. Подобные действия могут привести к тому, что телевизору будет нанесен еще больший вред. Не говоря уже о том, что постороннее вмешательство способно негативно отразиться на гарантии не так давно приобретенного телевизора. Как предупреждают эксперты, подтвердить данный факт можно при проверке пломб, а порой - при помощи программного обеспечения.Правила эксплуатации телевизораСегодня в домах россиян редко встретишь старые кинескопные приборы. У большинства уже давно установлены современные плоские телевизоры, которые могут располагаться на подставке либо крепиться при помощи кронштейнов на стену.При этом каждая техника требует грамотного ухода, от которого напрямую зависит срок службы устройства. Как и многие другие гаджеты, телевизор необходимо беречь от попадания влаги (в том числе - не протирать корпус и экран мокрой тряпкой). К слову, по этой же причине некоторые специалисты не рекомендуют ставить рядом с телевизором живые цветы: во время полива слишком велик риск случайного попадания на телевизор капель.Не стоит располагать телевизор рядом с нагревательными приборами, а также перекрывать его вентиляционные отверстия посторонними предметами (игрушками, коробками и так далее). Само собой, телевизор не нужно бить, сдавливать, царапать и применять к нему подобные способы физического воздействия.Чтобы телевизор прослужил долгие годы, его лучше установить на ровной устойчивой поверхности, не использовать в качестве подставки подо что бы то ни было и беречь от резких скачков напряжения и коротких замыканий.Советы экспертов"Зачастую простейшие неисправности с телевизором можно устранить самостоятельно, пользуясь рекомендациями из инструкции. Убедитесь, что изделие включено в розетку. Устраните препятствие между телевизором и пультом ДУ. Попробуйте поменять батарейки, проверьте, правильно ли установлена их полярность. Управляйте с расстояния не более шести метров. Важно не снимать заднюю крышку и не пытаться самостоятельно произвести ремонт. Вскрытие корпуса телевизора может навредить устройству и влечет за собой потерю гарантийного обслуживания. И, конечно же, это опасно для здоровья. Доверьте это специалистам авторизованного сервисного центра.В домах с нестабильным бытовым электроснабжением перепады электроэнергии варьируются от 100-240Вт, что также может послужить причиной выхода телевизора из строя. Для выпрямления напряжения помогает установка трансформаторных блоков. А современные телевизоры позволяют выдерживать скачки до 240 Вт без приобретения дополнительных приборов", - рекомендует главный инженер категории телевизоров бренда Topdevice Алексей Минаев."Как технический специалист – один из руководителей разработчиков техники, всегда прошу потребителя в первую очередь ознакомиться со всеми возможностями техники, хотя бы прочитать руководство по эксплуатации. С одной стороны, это позволит избежать многих проблем, которые могут появиться еще с первого включения. А с другой, человек, потратив немалое количество средств на приобретение техники, сможет узнать все ее возможности", – отмечает Андрей Славянский.

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https://ria.ru/20230303/noutbuk-1855740501.html

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https://ria.ru/20221026/kitay-1826922129.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

техника