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Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230201/shukshina-1848962711.html
Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери
Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери - РИА Новости, 01.02.2023
Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери
Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко пожаловалась, что стала для матери незапланированным ребенком. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:01
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шоубиз
мария шукшина
семья
дети
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко пожаловалась, что стала для матери незапланированным ребенком. Мария Шушкина родила Анну в 1989 году. Ее супруг Артем Трегубенко расстался с актрисой вскоре после появления дочери на свет. В 2020 году Трегубенко раскрыла детали конфликта с семьей Шукшиных. Она заявила, что была вынуждена продать долю в московской квартире из-за поведения ее тети Ольги. По словам дочери звезды, она столкнулась с давлением со стороны родственницы. Девушка выручила за продажу жилья пять миллионов рублей. В прошлом году наследница знаменитости удивила Сеть спортивной формой. Трегубенко всерьез увлеклась бодибилдингом и стала весить более 90 килограммов. Ранее Лидия Федосеева-Шукшина высказалась о своем пребывании в пансионате для пожилых. Она призналась, что никто не отправлял ее туда силой.
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мария шукшина, семья, дети
Шоубиз, Мария Шукшина, Семья, Дети
15:01 01.02.2023
 
Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери

Дочь Марии Шукшиной призналась, что была незапланированным ребенком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАнна Шукшина
Анна Шукшина - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко пожаловалась, что стала для матери незапланированным ребенком.

"Спросила: "Мам, я незапланированный ребенок?" Она сказала: "Да", – призналась девушка в эфире "Звезды сошлись".

Мария Шушкина родила Анну в 1989 году. Ее супруг Артем Трегубенко расстался с актрисой вскоре после появления дочери на свет.
В 2020 году Трегубенко раскрыла детали конфликта с семьей Шукшиных. Она заявила, что была вынуждена продать долю в московской квартире из-за поведения ее тети Ольги. По словам дочери звезды, она столкнулась с давлением со стороны родственницы. Девушка выручила за продажу жилья пять миллионов рублей.
В прошлом году наследница знаменитости удивила Сеть спортивной формой. Трегубенко всерьез увлеклась бодибилдингом и стала весить более 90 килограммов.
Ранее Лидия Федосеева-Шукшина высказалась о своем пребывании в пансионате для пожилых. Она призналась, что никто не отправлял ее туда силой.
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