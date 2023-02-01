https://ria.ru/20230201/shukshina-1848962711.html

Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери

Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери - РИА Новости, 01.02.2023

Дочь Марии Шукшиной раскрыла тайну матери

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко пожаловалась, что стала для матери незапланированным ребенком. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:01

2023-02-01T15:01

2023-02-01T15:01

шоубиз

мария шукшина

семья

дети

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко пожаловалась, что стала для матери незапланированным ребенком. Мария Шушкина родила Анну в 1989 году. Ее супруг Артем Трегубенко расстался с актрисой вскоре после появления дочери на свет. В 2020 году Трегубенко раскрыла детали конфликта с семьей Шукшиных. Она заявила, что была вынуждена продать долю в московской квартире из-за поведения ее тети Ольги. По словам дочери звезды, она столкнулась с давлением со стороны родственницы. Девушка выручила за продажу жилья пять миллионов рублей. В прошлом году наследница знаменитости удивила Сеть спортивной формой. Трегубенко всерьез увлеклась бодибилдингом и стала весить более 90 килограммов. Ранее Лидия Федосеева-Шукшина высказалась о своем пребывании в пансионате для пожилых. Она призналась, что никто не отправлял ее туда силой.

https://ria.ru/20210816/shukshina-1745881397.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мария шукшина, семья, дети