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Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/vopros-1848601767.html
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву - РИА Новости, 31.01.2023
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву
Министр обороны Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, будет... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:04
2023-01-31T11:08
в мире
украина
южная корея
сеул
йенс столтенберг
ллойд остин
нато
специальная военная операция на украине
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СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Министр обороны Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли Южная Корея оказывать военную помощь Украине, трансляция пресс-конференции велась телеканалом Рёнхап. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Сеул 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса. "Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине", - уклончиво заявил Ли Чжон Соп на вопрос журналиста о том, "рассматривает ли Сеул изменение своей позиции о невозможности поставок летальных вооружений Киеву". Хотя в заявлениях министров обороны по итогам встречи военная поддержка Украины не упоминалась, по мнению наблюдателей, этот вопрос мог занимать существенное место в переговорах. Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны. "Генеральный секретарь НАТО в ходе нашей встречи пояснил ситуацию на Украине и заявил о необходимости международных усилий, с чем мы согласны", - отметил Ли Чжон Соп. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину.
https://ria.ru/20230131/pentagon-1848595795.html
https://ria.ru/20230130/podderzhka-1848460318.html
украина
южная корея
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в мире, украина, южная корея, сеул, йенс столтенберг, ллойд остин, нато
В мире, Украина, Южная Корея, Сеул, Йенс Столтенберг, Ллойд Остин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
11:04 31.01.2023 (обновлено: 11:08 31.01.2023)
 
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Министр обороны Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли Южная Корея оказывать военную помощь Украине, трансляция пресс-конференции велась телеканалом Рёнхап.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Сеул 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 10:48
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"Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине", - уклончиво заявил Ли Чжон Соп на вопрос журналиста о том, "рассматривает ли Сеул изменение своей позиции о невозможности поставок летальных вооружений Киеву".
Хотя в заявлениях министров обороны по итогам встречи военная поддержка Украины не упоминалась, по мнению наблюдателей, этот вопрос мог занимать существенное место в переговорах.
Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны.
"Генеральный секретарь НАТО в ходе нашей встречи пояснил ситуацию на Украине и заявил о необходимости международных усилий, с чем мы согласны", - отметил Ли Чжон Соп.
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 16:18
Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮжная КореяСеулЙенс СтолтенбергЛлойд ОстинНАТО
 
 
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