11:04 31.01.2023 (обновлено: 11:08 31.01.2023)
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву
Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Министр обороны Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли Южная Корея оказывать военную помощь Украине, трансляция пресс-конференции велась телеканалом Рёнхап.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Сеул 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса.
"Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине", - уклончиво заявил Ли Чжон Соп на вопрос журналиста о том, "рассматривает ли Сеул изменение своей позиции о невозможности поставок летальных вооружений Киеву".
Хотя в заявлениях министров обороны по итогам встречи военная поддержка Украины не упоминалась, по мнению наблюдателей, этот вопрос мог занимать существенное место в переговорах.
Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны.
"Генеральный секретарь НАТО в ходе нашей встречи пояснил ситуацию на Украине и заявил о необходимости международных усилий, с чем мы согласны", - отметил Ли Чжон Соп.
Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину.
30 января, 16:18Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины