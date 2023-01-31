https://ria.ru/20230131/vopros-1848601767.html

Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву

Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву - РИА Новости, 31.01.2023

Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву

Министр обороны Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, будет... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:04

2023-01-31T11:04

2023-01-31T11:08

в мире

украина

южная корея

сеул

йенс столтенберг

ллойд остин

нато

специальная военная операция на украине

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СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Министр обороны Ли Чжон Соп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли Южная Корея оказывать военную помощь Украине, трансляция пресс-конференции велась телеканалом Рёнхап. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Сеул 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса. "Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине", - уклончиво заявил Ли Чжон Соп на вопрос журналиста о том, "рассматривает ли Сеул изменение своей позиции о невозможности поставок летальных вооружений Киеву". Хотя в заявлениях министров обороны по итогам встречи военная поддержка Украины не упоминалась, по мнению наблюдателей, этот вопрос мог занимать существенное место в переговорах. Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Столтенберг также провел встречу с Ли Чжон Сопом, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове, в Европе, развитие сотрудничества Южной Кореи и НАТО в сфере обороны. "Генеральный секретарь НАТО в ходе нашей встречи пояснил ситуацию на Украине и заявил о необходимости международных усилий, с чем мы согласны", - отметил Ли Чжон Соп. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул продолжает придерживаться позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал Украине гуманитарную помощь. Представитель южнокорейского МИД 26 января в очередной раз подтвердил эту позицию на фоне решения США и Германии о поставках боевых танков на Украину.

https://ria.ru/20230131/pentagon-1848595795.html

https://ria.ru/20230130/podderzhka-1848460318.html

украина

южная корея

сеул

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в мире, украина, южная корея, сеул, йенс столтенберг, ллойд остин, нато