https://ria.ru/20230131/situatsiya-1848793620.html

Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора

Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора - РИА Новости, 31.01.2023

Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили по телефону урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:22

2023-01-31T20:22

2023-01-31T20:22

в мире

россия

азербайджан

нагорный карабах

сергей лавров

джейхун байрамов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили по телефону урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора", - сообщил МИД РФ. Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230119/koridor-1846040224.html

https://ria.ru/20230127/prizyv-1847907079.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, сергей лавров, джейхун байрамов