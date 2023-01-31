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Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора - РИА Новости, 31.01.2023
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Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора
Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора - РИА Новости, 31.01.2023
Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили по телефону урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:22
2023-01-31T20:22
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
сергей лавров
джейхун байрамов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили по телефону урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора", - сообщил МИД РФ. Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
https://ria.ru/20230119/koridor-1846040224.html
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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, сергей лавров, джейхун байрамов
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов
20:22 31.01.2023
 
Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора

Главы МИД России и Азербайджана обсудили урегулирование проблемы Лачинского коридора

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили по телефону урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора", - сообщил МИД РФ.
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 17:15Ситуация в Нагорном Карабахе
Европарламент призвал незамедлительно разблокировать Лачинский коридор
Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 15:12
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора
 
В миреРоссияАзербайджанНагорный КарабахСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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