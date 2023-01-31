Главы МИД России и Азербайджана обсудили вопрос Лачинского коридора
Главы МИД России и Азербайджана обсудили урегулирование проблемы Лачинского коридора
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили по телефону урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора", - сообщил МИД РФ.
Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
27 января, 15:12МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора