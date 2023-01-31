https://ria.ru/20230131/reka-1848647757.html

Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области

Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области - РИА Новости, 31.01.2023

Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области

Источником загрязнения реки Охты в Ленинградской области стали нефтепродукты, попавшие в туда вместе со сточными водами Северной ТЭЦ, сообщила глава... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:08

2023-01-31T13:08

2023-01-31T15:39

происшествия

жкх

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Источником загрязнения реки Охты в Ленинградской области стали нефтепродукты, попавшие в туда вместе со сточными водами Северной ТЭЦ, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. По ее словам, жители города Мурино не раз жаловались в службу на загрязнение Охты: на поверхности водоема появились характерные для нефтепродуктов маслянистые пятна. "Инспекторы Росприроднадзора провели обследование и установили источник загрязнения. Нефтепродукты попали в реку вместе со сточными водами через выпуск, который находится на балансе Северной ТЭЦ", - говорится в сообщении. Радионова добавила, что пробы сточных и природных вод направлены в лабораторию для определения концентрации загрязняющих веществ. "Работа по выявлению причин инцидента и ответственного за нарушение продолжается", - подчеркнула она. Северная тепловая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) построена во Всеволожском районе Ленинградской области в 1970 году, с 2013 по 2019 годы проведен капитальный ремонт энергоблоков. Судя по сайту компании-оператора ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг"), ТЭЦ обеспечивает энергией жилые дома и предприятия города Мурино, поселка Новое Девяткино и части северных районов Санкт-Петербурга, охватывая около 700 тысячи человек.

https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html

https://ria.ru/20230122/podozrevaemyy-1846654152.html

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происшествия, жкх, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), тгк-1, газпром