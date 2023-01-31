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Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области - РИА Новости, 31.01.2023
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Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области
Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области - РИА Новости, 31.01.2023
Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области
Источником загрязнения реки Охты в Ленинградской области стали нефтепродукты, попавшие в туда вместе со сточными водами Северной ТЭЦ, сообщила глава... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:08
2023-01-31T15:39
происшествия
жкх
ленинградская область
всеволожский район
санкт-петербург
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
тгк-1
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Источником загрязнения реки Охты в Ленинградской области стали нефтепродукты, попавшие в туда вместе со сточными водами Северной ТЭЦ, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. По ее словам, жители города Мурино не раз жаловались в службу на загрязнение Охты: на поверхности водоема появились характерные для нефтепродуктов маслянистые пятна. "Инспекторы Росприроднадзора провели обследование и установили источник загрязнения. Нефтепродукты попали в реку вместе со сточными водами через выпуск, который находится на балансе Северной ТЭЦ", - говорится в сообщении. Радионова добавила, что пробы сточных и природных вод направлены в лабораторию для определения концентрации загрязняющих веществ. "Работа по выявлению причин инцидента и ответственного за нарушение продолжается", - подчеркнула она. Северная тепловая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) построена во Всеволожском районе Ленинградской области в 1970 году, с 2013 по 2019 годы проведен капитальный ремонт энергоблоков. Судя по сайту компании-оператора ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг"), ТЭЦ обеспечивает энергией жилые дома и предприятия города Мурино, поселка Новое Девяткино и части северных районов Санкт-Петербурга, охватывая около 700 тысячи человек.
https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html
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ленинградская область
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происшествия, жкх, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), тгк-1, газпром
Происшествия, ЖКХ, Ленинградская область, Всеволожский район, Санкт-Петербург, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), ТГК-1, Газпром
13:08 31.01.2023 (обновлено: 15:39 31.01.2023)
 
Нефтепродукты загрязнили реку в Ленинградской области

Глава Росприроднадзора Радионова: Источником загрязнения реки Охты стали нефтепродукты

© Flickr / notsogoodphotographyТонкая нефтяная пленка на воде губительна для всего живого
Тонкая нефтяная пленка на воде губительна для всего живого - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Flickr / notsogoodphotography
Тонкая нефтяная пленка на воде губительна для всего живого. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Источником загрязнения реки Охты в Ленинградской области стали нефтепродукты, попавшие в туда вместе со сточными водами Северной ТЭЦ, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
По ее словам, жители города Мурино не раз жаловались в службу на загрязнение Охты: на поверхности водоема появились характерные для нефтепродуктов маслянистые пятна.
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"Инспекторы Росприроднадзора провели обследование и установили источник загрязнения. Нефтепродукты попали в реку вместе со сточными водами через выпуск, который находится на балансе Северной ТЭЦ", - говорится в сообщении.
Радионова добавила, что пробы сточных и природных вод направлены в лабораторию для определения концентрации загрязняющих веществ. "Работа по выявлению причин инцидента и ответственного за нарушение продолжается", - подчеркнула она.
Северная тепловая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) построена во Всеволожском районе Ленинградской области в 1970 году, с 2013 по 2019 годы проведен капитальный ремонт энергоблоков. Судя по сайту компании-оператора ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг"), ТЭЦ обеспечивает энергией жилые дома и предприятия города Мурино, поселка Новое Девяткино и части северных районов Санкт-Петербурга, охватывая около 700 тысячи человек.
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