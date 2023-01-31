https://ria.ru/20230131/obmundirovanie-1848676312.html

Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов

Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов - РИА Новости, 31.01.2023

Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов

Большинство проблем с обеспечением мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием решено, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:23

2023-01-31T14:23

2023-01-31T18:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

игорь краснов

владимир путин

частичная мобилизация в россии

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большинство проблем с обеспечением мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием решено, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным."Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность", — добавил руководитель надзорного ведомства.По словам Краснова, проведение спецоперации на Украине, организация частичной мобилизации и присоединение новых территорий значительно скорректировали прокурорский надзор. Он особо отметил контроль за соблюдением законности в российских войсках и оборонно-промышленном комплексе.В декабре Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Министерство обороны должно к 1 февраля 2023 года. В начале января министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня.В России с 21 сентября 2022 года проводилась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. К 28 октября призыв в рамках частичной мобилизации закончился, в войска, как и планировалось, привлекли 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20221223/legioner-1840707825.html

https://ria.ru/20221206/vs-1836659934.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, россия, игорь краснов, владимир путин, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу