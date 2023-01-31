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Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/obmundirovanie-1848676312.html
Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов
Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов - РИА Новости, 31.01.2023
Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов
Большинство проблем с обеспечением мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием решено, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:23
2023-01-31T18:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
игорь краснов
владимир путин
частичная мобилизация в россии
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большинство проблем с обеспечением мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием решено, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным."Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность", — добавил руководитель надзорного ведомства.По словам Краснова, проведение спецоперации на Украине, организация частичной мобилизации и присоединение новых территорий значительно скорректировали прокурорский надзор. Он особо отметил контроль за соблюдением законности в российских войсках и оборонно-промышленном комплексе.В декабре Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Министерство обороны должно к 1 февраля 2023 года. В начале января министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня.В России с 21 сентября 2022 года проводилась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. К 28 октября призыв в рамках частичной мобилизации закончился, в войска, как и планировалось, привлекли 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20221223/legioner-1840707825.html
https://ria.ru/20221206/vs-1836659934.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, игорь краснов, владимир путин, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Украина, Сергей Шойгу
14:23 31.01.2023 (обновлено: 18:22 31.01.2023)
 
Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов

Генпрокурор Краснов сообщил о решении большинства проблем с обмундированием мобилизованных

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большинство проблем с обеспечением мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием решено, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность", — добавил руководитель надзорного ведомства.
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По словам Краснова, проведение спецоперации на Украине, организация частичной мобилизации и присоединение новых территорий значительно скорректировали прокурорский надзор. Он особо отметил контроль за соблюдением законности в российских войсках и оборонно-промышленном комплексе.
В декабре Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Министерство обороны должно к 1 февраля 2023 года.
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В России с 21 сентября 2022 года проводилась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. К 28 октября призыв в рамках частичной мобилизации закончился, в войска, как и планировалось, привлекли 300 тысяч резервистов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияИгорь КрасновВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаСергей Шойгу
 
 
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