14:23 31.01.2023 (обновлено: 18:22 31.01.2023)
Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов сообщил о решении большинства проблем с обмундированием мобилизованных
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большинство проблем с обеспечением мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием решено, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность", — добавил руководитель надзорного ведомства.
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По словам Краснова, проведение спецоперации на Украине, организация частичной мобилизации и присоединение новых территорий значительно скорректировали прокурорский надзор. Он особо отметил контроль за соблюдением законности в российских войсках и оборонно-промышленном комплексе.
В декабре Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Министерство обороны должно к 1 февраля 2023 года.
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В начале января министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня.
В России с 21 сентября 2022 года проводилась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. К 28 октября призыв в рамках частичной мобилизации закончился, в войска, как и планировалось, привлекли 300 тысяч резервистов.