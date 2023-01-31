https://ria.ru/20230131/nato-1848603177.html

"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ

"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ

Североатлантический альянс стремится создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:07

2023-01-31T11:07

2023-01-31T11:47

в мире

южная корея

китай

сеул

йенс столтенберг

нато

оон

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс стремится создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности, пишет издание Global Times.По мнению обозревателя, "ядерная приманка", брошенная генсеком, станет фатальной для Южной Кореи. Также она дестабилизирует и так напряженную на Корейском полуострове ситуацию, являясь "барабанным боем новой холодной войны"."Все хорошо осведомлены о намерениях НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласится ли Сеул выпить яд, чтобы утолить жажду? Это станет проверкой политической мудрости южнокорейского руководства", — пишет издание.Также журналисты указали и на бесполезность альянса, сравнив организацию с гиеной, которая "смотрит на кровоточащие раны других животных и наслаждается"."Тупик на Корейском полуострове и НАТО — два пережитка холодной войны. Первый — жертва, второй — бенефициар. После окончания холодной войны блок утратил свой смысл, но выжил", — резюмировал автор статьи.Корейская война — вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея — началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Боевые действия велись с участием на стороне КНДР военного контингента КНР и военных специалистов и частей ВВС СССР. На стороне Южной Кореи были Вооруженные силы США и некоторые государства в составе многонациональных сил ООН.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, так как война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая — с одной стороны, и Штаты под флагом ООН — с другой.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848574143.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html

южная корея

китай

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, южная корея, китай, сеул, йенс столтенберг, нато, оон