https://ria.ru/20230131/nato-1848603177.html
"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ
"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ
Североатлантический альянс стремится создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:07
2023-01-31T11:07
2023-01-31T11:47
в мире
южная корея
китай
сеул
йенс столтенберг
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824956939_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_831a1f1ee0dd29e6d3edbece1818ca11.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс стремится создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности, пишет издание Global Times.По мнению обозревателя, "ядерная приманка", брошенная генсеком, станет фатальной для Южной Кореи. Также она дестабилизирует и так напряженную на Корейском полуострове ситуацию, являясь "барабанным боем новой холодной войны"."Все хорошо осведомлены о намерениях НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласится ли Сеул выпить яд, чтобы утолить жажду? Это станет проверкой политической мудрости южнокорейского руководства", — пишет издание.Также журналисты указали и на бесполезность альянса, сравнив организацию с гиеной, которая "смотрит на кровоточащие раны других животных и наслаждается"."Тупик на Корейском полуострове и НАТО — два пережитка холодной войны. Первый — жертва, второй — бенефициар. После окончания холодной войны блок утратил свой смысл, но выжил", — резюмировал автор статьи.Корейская война — вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея — началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Боевые действия велись с участием на стороне КНДР военного контингента КНР и военных специалистов и частей ВВС СССР. На стороне Южной Кореи были Вооруженные силы США и некоторые государства в составе многонациональных сил ООН.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, так как война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая — с одной стороны, и Штаты под флагом ООН — с другой.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848574143.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848314549.html
южная корея
китай
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824956939_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_8f7cbe21b6465755cf4ac0407e5eaa19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, китай, сеул, йенс столтенберг, нато, оон
В мире, Южная Корея, Китай, Сеул, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН
11:07 31.01.2023 (обновлено: 11:47 31.01.2023)
"Ядерная приманка". НАТО придумала новый способ навредить России, пишут СМИ
GT: генсек НАТО бросил ядерную приманку для Южной Кореи, направленную против России и КНР
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Североатлантический альянс стремится создать в Азии ядерный плацдарм против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности, пишет издание Global Times
.
"Его (Столтенберга. — Прим. ред.) цель ясна: вовлечь Сеул в рамки сотрудничества с НАТО. Совместное использование ядерных вооружений — всего лишь предлог, с помощью которого хватка альянса в регионе усилится", — сказано в статье.
По мнению обозревателя, "ядерная приманка", брошенная генсеком, станет фатальной для Южной Кореи. Также она дестабилизирует и так напряженную на Корейском полуострове ситуацию, являясь "барабанным боем новой холодной войны".
"Все хорошо осведомлены о намерениях НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласится ли Сеул выпить яд, чтобы утолить жажду? Это станет проверкой политической мудрости южнокорейского руководства", — пишет издание.
Также журналисты указали и на бесполезность альянса, сравнив организацию с гиеной, которая "смотрит на кровоточащие раны других животных и наслаждается".
"Тупик на Корейском полуострове и НАТО — два пережитка холодной войны. Первый — жертва, второй — бенефициар. После окончания холодной войны блок утратил свой смысл, но выжил", — резюмировал автор статьи.
Корейская война — вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея — началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Боевые действия велись с участием на стороне КНДР военного контингента КНР и военных специалистов и частей ВВС СССР. На стороне Южной Кореи были Вооруженные силы США и некоторые государства в составе многонациональных сил ООН.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, так как война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая — с одной стороны, и Штаты под флагом ООН — с другой.