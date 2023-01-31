https://ria.ru/20230131/dannye-1848686748.html

Путин поручил создать базы данных пациентов

Путин поручил создать базы данных пациентов - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил создать базы данных пациентов

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:48

2023-01-31T14:48

2023-01-31T14:48

персональные данные

общество

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

медицина

искусственный интеллект

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также обеспечить использование результатов медицинских исследований, которые были получены с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе ОМС. Поручения даны по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено обеспечить "формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении". Срок исполнения поручения - 1 июля текущего года.

https://ria.ru/20230130/dvfu-1848294453.html

https://ria.ru/20230117/uralkhim-1845544624.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

персональные данные, общество, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), медицина, искусственный интеллект