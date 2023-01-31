https://ria.ru/20230131/dannye-1848686748.html
Путин поручил создать базы данных пациентов
Путин поручил создать базы данных пациентов - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать базы данных пациентов
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:48
2023-01-31T14:48
2023-01-31T14:48
персональные данные
общество
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
медицина
искусственный интеллект
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также обеспечить использование результатов медицинских исследований, которые были получены с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе ОМС. Поручения даны по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено обеспечить "формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении". Срок исполнения поручения - 1 июля текущего года.
https://ria.ru/20230130/dvfu-1848294453.html
https://ria.ru/20230117/uralkhim-1845544624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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персональные данные, общество, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), медицина, искусственный интеллект
персональные данные, Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Медицина, Искусственный интеллект
Путин поручил создать базы данных пациентов
Путин поручил создать базы данных пациентов для развития технологий ИИ в медицине