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Путин поручил создать базы данных пациентов - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил создать базы данных пациентов
Путин поручил создать базы данных пациентов - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать базы данных пациентов
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:48
2023-01-31T14:48
персональные данные
общество
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
медицина
искусственный интеллект
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также обеспечить использование результатов медицинских исследований, которые были получены с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе ОМС. Поручения даны по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поручено обеспечить "формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении". Срок исполнения поручения - 1 июля текущего года.
https://ria.ru/20230130/dvfu-1848294453.html
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персональные данные, общество, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), медицина, искусственный интеллект
персональные данные, Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Медицина, Искусственный интеллект
14:48 31.01.2023
 
Путин поручил создать базы данных пациентов

Путин поручил создать базы данных пациентов для развития технологий ИИ в медицине

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также обеспечить использование результатов медицинских исследований, которые были получены с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе ОМС.
Поручения даны по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
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"Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также поручено обеспечить "формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении".
Срок исполнения поручения - 1 июля текущего года.
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персональные данныеОбществоРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)МедицинаИскусственный интеллект
 
 
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