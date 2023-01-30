https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

В России выросло число вакансий для специалистов без опыта

В России выросло число вакансий для специалистов без опыта - РИА Новости, 30.01.2023

В России выросло число вакансий для специалистов без опыта

Число вакансий для специалистов без опыта на платформе "Авито Работа" в России в 2022 году выросло в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, медианная... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:38

2023-01-30T04:38

2023-01-30T09:30

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число вакансий для специалистов без опыта на платформе "Авито Работа" в России в 2022 году выросло в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, медианная зарплата в вакансиях для таких кандидатов выросла на 21%, до 40 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в компании. "За 2022 год количество вакансий для соискателей без опыта на "Авито Работе" выросло в 3,8 раза относительно прошлого года ... Медианная зарплата в вакансиях для кандидатов без опыта в 2022 году увеличилась на 21% - до 40 тысяч рублей в месяц при условии работы на полный день", - говорится в исследовании. При этом молодых специалистов стали чаще искать в сфере продаж и ритейла. Вакансий для начинающих торговых представителей в 2022 году стало в 2 раза больше, а количество предложений для менеджеров по продажам выросло на 21%. Также стало больше вакансий для молодежи в сфере общественного питания: поваров и пекарей стали искать в 2,4 раза чаще. Одни из наиболее высоких зарплатных предложений отмечены в вакансиях для офисных сотрудников (до 145 тысяч рублей), начинающих рекрутеров (50 тысяч рублей), а также торговых представителей (45 тысяч рублей) и менеджеров по продажам (42,2 тысячи рублей). По количеству вакансий для молодых специалистов в 2022 году лидировали Москва (более 500 тысяч объявлений), Санкт-Петербург (почти 265 тысяч объявлений), Ростов-на-Дону и Казань (порядка 104 тысяч объявлений), Новосибирск (около 84 тысяч объявлений).

https://ria.ru/20230130/dokhod-1848291996.html

https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, навигатор абитуриента, кем стать