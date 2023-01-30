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Мурашко назвал главу Минздрава Татарстана Садыкова коллегой и другом

Мурашко назвал главу Минздрава Татарстана Садыкова коллегой и другом - РИА Новости, 30.01.2023

Мурашко назвал главу Минздрава Татарстана Садыкова коллегой и другом

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков четко чувствовал развитие медицины, его слова внушали уверенность даже в самых сложных ситуациях, заявил... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:05

2023-01-30T11:05

2023-01-30T11:05

общество

здоровье - общество

казань

михаил мурашко

республика татарстан (татарстан)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков четко чувствовал развитие медицины, его слова внушали уверенность даже в самых сложных ситуациях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр здравоохранения Татарстана умер в воскресенье на 54-м году жизни. Мурашко отметил, что Садыков "поднял несколько больниц", обеспечивал медицинскую помощь во время Универсиады в Казани, в период пандемии в Казань поступили первые пациенты с коронавирусом. По его оценке, именно развитие системы оказания медпомощи в Татарстане позволило сохранить жизни пострадавших детей после стрельбы в казанской школе в 2021 году. Серьезный вклад врачи республики вносят и в ходе спецоперации. По словам федерального министра, он был на связи с коллегой из Татарстана практически в ежедневном режиме. "Его слова всегда внушали уверенность. Он звонил даже в сложных ситуациях и говорил, первые фразы были: шеф, справляемся, делаем все, как положено. И его уверенность, его способность организоваться и мобилизоваться даже в самых сложных ситуациях позволяли нам всегда выходить победителями", - подчеркнул Мурашко. Он выразил соболезнования родным и близким Садыкова. Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", кандидат медицинских наук. В различные годы руководил медицинскими учреждениями Казани, в том числе с 2008 по 2018 годы работал главврачом городской клинической больницы №7. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 году.

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, казань, михаил мурашко, республика татарстан (татарстан), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)