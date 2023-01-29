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Умер глава Минздрава Татарстана Садыков
Умер глава Минздрава Татарстана Садыков - РИА Новости, 29.01.2023
Умер глава Минздрава Татарстана Садыков
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скончался в воскресенье на 54-м году жизни, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:49
2023-01-29T10:49
2023-01-29T15:24
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КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скончался в воскресенье на 54-м году жизни, сообщает Минздрав региона. "Сегодня, 29 января, не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича", — говорится в сообщении. Коллектив министерства выразил искренние соболезнования семье и родным Садыкова. Прощание состоится в понедельник, 30 января. Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", кандидат медицинских наук. В различные годы руководил медицинскими учреждениями Казани, в том числе с 2008 по 2018 год работал главврачом городской клинической больницы N 7. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 году.
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общество, здоровье - общество, буинск, республика татарстан (татарстан), казань
Общество, Здоровье - Общество, Буинск, Республика Татарстан (Татарстан), Казань
10:49 29.01.2023 (обновлено: 15:24 29.01.2023)
Умер глава Минздрава Татарстана Садыков
Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни
КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скончался в воскресенье на 54-м году жизни, сообщает Минздрав региона.
"Сегодня, 29 января, не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича", — говорится в сообщении.
Коллектив министерства выразил искренние соболезнования семье и родным Садыкова.
Прощание состоится в понедельник, 30 января.
Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", кандидат медицинских наук. В различные годы руководил медицинскими учреждениями Казани, в том числе с 2008 по 2018 год работал главврачом городской клинической больницы N 7. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 году.