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Умер глава Минздрава Татарстана Садыков

Умер глава Минздрава Татарстана Садыков - РИА Новости, 29.01.2023

Умер глава Минздрава Татарстана Садыков

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скончался в воскресенье на 54-м году жизни, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:49

2023-01-29T10:49

2023-01-29T15:24

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КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков скончался в воскресенье на 54-м году жизни, сообщает Минздрав региона. "Сегодня, 29 января, не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича", — говорится в сообщении. Коллектив министерства выразил искренние соболезнования семье и родным Садыкова. Прощание состоится в понедельник, 30 января. Садыков родился 27 января 1970 года в Буинске. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", кандидат медицинских наук. В различные годы руководил медицинскими учреждениями Казани, в том числе с 2008 по 2018 год работал главврачом городской клинической больницы N 7. Министерство здравоохранения Татарстана возглавил в 2018 году.

https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html

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общество, здоровье - общество, буинск, республика татарстан (татарстан), казань