https://ria.ru/20230130/rasputina-1848351472.html
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь - РИА Новости, 30.01.2023
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь
Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:25
2023-01-30T12:25
2023-01-30T12:25
шоубиз
маша распутина
дети
семья
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия. Также знаменитость призналась, что у наследницы сложный характер.Ранее наследница певицы раскрыла сумму, которую хотела бы получать.В 2021 году девушка заявляла, что ее обеспечивают родители, и поэтому она не видит смысла зарабатывать деньги самостоятельно. Также она призналась, что тайком продала сумки родительницы. Они стоили более 200 тысяч рублей. Ранее дочь артистки сообщила о примирении с Распутиной. Кроме того, она пожаловалась на "натянутые отношения" с отцом.
https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маша распутина, дети, семья
Шоубиз, Маша Распутина, Дети, Семья
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь Марию Захарову
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия.
"Она хотела быть топ-моделью. Демонстрировать наряды. Она еще думает", – пожаловалась звезда в эфире "Ты не поверишь!"
Также знаменитость призналась, что у наследницы сложный характер.
"Дочка чересчур капризная. С выпендрежем. Мы будем заниматься и совершенствоваться. Надо стать кем-то и чем-то", – поделилась артистка.
Ранее наследница певицы раскрыла сумму, которую хотела бы получать.
"Миллион в месяц. Почему бы нет?" – сообщила Мария.
В 2021 году девушка заявляла, что ее обеспечивают родители, и поэтому она не видит смысла зарабатывать деньги самостоятельно. Также она призналась, что тайком продала сумки родительницы. Они стоили более 200 тысяч рублей.
Ранее дочь артистки сообщила
о примирении с Распутиной. Кроме того, она пожаловалась на "натянутые отношения" с отцом.