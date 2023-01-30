https://ria.ru/20230130/rasputina-1848351472.html

Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь

Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь - РИА Новости, 30.01.2023

Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь

Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:25

2023-01-30T12:25

2023-01-30T12:25

шоубиз

маша распутина

дети

семья

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия. Также знаменитость призналась, что у наследницы сложный характер.Ранее наследница певицы раскрыла сумму, которую хотела бы получать.В 2021 году девушка заявляла, что ее обеспечивают родители, и поэтому она не видит смысла зарабатывать деньги самостоятельно. Также она призналась, что тайком продала сумки родительницы. Они стоили более 200 тысяч рублей. Ранее дочь артистки сообщила о примирении с Распутиной. Кроме того, она пожаловалась на "натянутые отношения" с отцом.

https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

маша распутина, дети, семья