Рейтинг@Mail.ru
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230130/rasputina-1848351472.html
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь - РИА Новости, 30.01.2023
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь
Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:25
2023-01-30T12:25
шоубиз
маша распутина
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822794350_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_2390447ae8055b85bcbac4a9e24041bb.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия. Также знаменитость призналась, что у наследницы сложный характер.Ранее наследница певицы раскрыла сумму, которую хотела бы получать.В 2021 году девушка заявляла, что ее обеспечивают родители, и поэтому она не видит смысла зарабатывать деньги самостоятельно. Также она призналась, что тайком продала сумки родительницы. Они стоили более 200 тысяч рублей. Ранее дочь артистки сообщила о примирении с Распутиной. Кроме того, она пожаловалась на "натянутые отношения" с отцом.
https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822794350_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_35d50d89c308ffc740bbe1862cb4a43f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маша распутина, дети, семья
Шоубиз, Маша Распутина, Дети, Семья
12:25 30.01.2023
 
Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь

Маша Распутина пожаловалась на безработную дочь Марию Захарову

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНовогодняя вечеринка компании BOSCO
Новогодняя вечеринка компании BOSCO - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Маша Распутина предложила 22-летней безработной дочери Марии Захаровой стать моделью. Однако девушка пока не дала согласия.

"Она хотела быть топ-моделью. Демонстрировать наряды. Она еще думает", – пожаловалась звезда в эфире "Ты не поверишь!"

Также знаменитость призналась, что у наследницы сложный характер.
"Дочка чересчур капризная. С выпендрежем. Мы будем заниматься и совершенствоваться. Надо стать кем-то и чем-то", – поделилась артистка.
Ранее наследница певицы раскрыла сумму, которую хотела бы получать.
"Миллион в месяц. Почему бы нет?" – сообщила Мария.
В 2021 году девушка заявляла, что ее обеспечивают родители, и поэтому она не видит смысла зарабатывать деньги самостоятельно. Также она призналась, что тайком продала сумки родительницы. Они стоили более 200 тысяч рублей.
Ранее дочь артистки сообщила о примирении с Распутиной. Кроме того, она пожаловалась на "натянутые отношения" с отцом.
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 10:48Шоубиз
Распутина устроила дочь на работу после скандала на телевидении
 
ШоубизМаша РаспутинаДетиСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала