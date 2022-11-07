https://ria.ru/20221107/rasputina-1829771273.html

"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью

"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью - РИА Новости, 07.11.2022

"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью

Дочь Маши Распутиной Мария Захарова сообщила об окончании конфликта с матерью. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:02

2022-11-07T19:02

2022-11-07T19:02

шоубиз

маша распутина

отношения

семья

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова сообщила об окончании конфликта с матерью. Кроме того, она рассказала об общении с отцом. Также она добавила, что не может назвать свои отношения с матерью "дружескими".В прошлом году Захарова подралась с единокровным братом Романом в студии программы "Прямой эфир". По словам девушки, он не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.Певица отреагировала на поведение дочери. Она связала ее появление в скандальном выпуске передачи с отрицательным влиянием друзей.

https://ria.ru/20221010/rasputina-1822792360.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

маша распутина, отношения, семья