"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью
Дочь Распутиной Мария Захарова рассказала о примирении с матерью и общении с отцом
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова сообщила об окончании конфликта с матерью.
"С мамой получше отношения намного. Помирились и общаемся. Сейчас мы пришли к мирному соглашению. Я повзрослела", – заявила девушка в эфире передачи "Звезды сошлись".
Кроме того, она рассказала об общении с отцом.
"С папой какие были отношение, такие и остались. Не могу сказать, что плохие. Натянутые", – поделилась Захарова.
Также она добавила, что не может назвать свои отношения с матерью "дружескими".
"Не могу сказать что мы дружим. Мы просто общаемся. Не как подружка с подружкой. Учитывая, тем более, мамин характер", – призналась дочь Распутиной.
В прошлом году Захарова подралась с единокровным братом Романом в студии программы "Прямой эфир". По словам девушки, он не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.
Певица отреагировала на поведение дочери. Она связала ее появление в скандальном выпуске передачи с отрицательным влиянием друзей.
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