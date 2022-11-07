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"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью - РИА Новости, 07.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221107/rasputina-1829771273.html
"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью
"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью - РИА Новости, 07.11.2022
"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью
Дочь Маши Распутиной Мария Захарова сообщила об окончании конфликта с матерью. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:02
2022-11-07T19:02
шоубиз
маша распутина
отношения
семья
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова сообщила об окончании конфликта с матерью. Кроме того, она рассказала об общении с отцом. Также она добавила, что не может назвать свои отношения с матерью "дружескими".В прошлом году Захарова подралась с единокровным братом Романом в студии программы "Прямой эфир". По словам девушки, он не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.Певица отреагировала на поведение дочери. Она связала ее появление в скандальном выпуске передачи с отрицательным влиянием друзей.
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маша распутина, отношения, семья
Шоубиз, Маша Распутина, отношения, Семья
19:02 07.11.2022
 
"Помирились и общаемся": дочь Распутиной высказалась о конфликте с матерью

Дочь Распутиной Мария Захарова рассказала о примирении с матерью и общении с отцом

© НТВ/Звёзды сошлисьКадр из передачи "Звезды сошлись"
Кадр из передачи Звезды сошлись
© НТВ/Звёзды сошлись
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова сообщила об окончании конфликта с матерью.

"С мамой получше отношения намного. Помирились и общаемся. Сейчас мы пришли к мирному соглашению. Я повзрослела", – заявила девушка в эфире передачи "Звезды сошлись".

Кроме того, она рассказала об общении с отцом.
"С папой какие были отношение, такие и остались. Не могу сказать, что плохие. Натянутые", – поделилась Захарова.
Также она добавила, что не может назвать свои отношения с матерью "дружескими".

"Не могу сказать что мы дружим. Мы просто общаемся. Не как подружка с подружкой. Учитывая, тем более, мамин характер", – призналась дочь Распутиной.

В прошлом году Захарова подралась с единокровным братом Романом в студии программы "Прямой эфир". По словам девушки, он не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.
Певица отреагировала на поведение дочери. Она связала ее появление в скандальном выпуске передачи с отрицательным влиянием друзей.
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