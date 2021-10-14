https://ria.ru/20211014/rasputina-1754425411.html

Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах

Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах - РИА Новости, 14.10.2021

Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах

Дочь Маши Распутиной Мария Захарова подралась в студии программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. В предыдущем выпуске она рассказала, что он... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:12

2021-10-14T11:12

2021-10-14T11:12

шоубиз

яна поплавская

маша распутина

знаменитости

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова подралась в студии программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. В предыдущем выпуске она рассказала, что он пытался склонить ее к интиму.По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.Захаров в ответ заявил, что это "черный пиар" на его имени. Домогательств не было, а строгое проведение было из-за того, что Распутина плохо воспитала детей.В конце первого выпуска накала страстей не выдержала гостья студии Яна Поплавская и покинула шоу.Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменов Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.

https://ria.ru/20211011/rubtsova-1754077967.html

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2021

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яна поплавская, маша распутина, знаменитости