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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211014/rasputina-1754425411.html
Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах
Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах - РИА Новости, 14.10.2021
Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах
Дочь Маши Распутиной Мария Захарова подралась в студии программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. В предыдущем выпуске она рассказала, что он... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:12
2021-10-14T11:12
шоубиз
яна поплавская
маша распутина
знаменитости
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова подралась в студии программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. В предыдущем выпуске она рассказала, что он пытался склонить ее к интиму.По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.Захаров в ответ заявил, что это "черный пиар" на его имени. Домогательств не было, а строгое проведение было из-за того, что Распутина плохо воспитала детей.В конце первого выпуска накала страстей не выдержала гостья студии Яна Поплавская и покинула шоу.Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменов Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.
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яна поплавская, маша распутина, знаменитости
11:12 14.10.2021
 
Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах

Младшая дочь Распутиной подралась с единокровным братом после обвинений в домогательствах

© Сетевое издание "Смотрим"Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Кадр из программы Андрей Малахов. Прямой эфир
© Сетевое издание "Смотрим"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Дочь Маши Распутиной Мария Захарова подралась в студии программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. В предыдущем выпуске она рассказала, что он пытался склонить ее к интиму.
По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.

"Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной", – рассказала Мария.

Захаров в ответ заявил, что это "черный пиар" на его имени. Домогательств не было, а строгое проведение было из-за того, что Распутина плохо воспитала детей.

"Это мелкое насекомое мне в дочки годится. Во всем виновата Распутина! Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные…", – эмоционально заявил Роман.

В конце первого выпуска накала страстей не выдержала гостья студии Яна Поплавская и покинула шоу.
Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменов Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.
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ШоубизЯна ПоплавскаяМаша РаспутинаЗнаменитости
 
 
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