Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о самочувствии другой дочери артистки Лидии Ермаковой в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. По ее словам, Лидия принимает тяжелые медицинские препараты.
"С Лидой я не общаюсь. Если мне человек не нравится, то я предпочитаю с такими не разговаривать. Я ее видела всего пару раз в жизни. Хорошо ее не знаю. Она много гадостей сделала в свое время маме. Распространяла какие-то сплетни. Она была тогда под психотропными препаратами. Лидия часто себя вела неадекватно", – отметила Захарова.
Старшая дочь Распутиной периодически находится в частной психиатрической клинике.
"Я ее, славу богу, не вижу. Она внешне само по себе очень странная. Меня всегда пугал ее стеклянный взгляд. Она сидит на очень тяжелых препаратах", – заключила Мария.
Отношения с матерью у Лидии не ладились: в СМИ сообщали, что бывший муж певицы Владимир Ермаков настраивал дочь против знаменитой артистки. В 2017 году он скончался от эпилепсии, и о Лидии стала заботиться только Распутина. В сюжете телеканала Ермакова благодарила мать за поддержку.
"Я очень благодарна маме и маминой семье за то, что они меня простили, несмотря на все гадости, что я им делала", – призналась Лидия в сюжете.
Распутина – не единственная представительница шоу-бизнеса, у которой напряженные отношения с детьми. Недавно дочь Любови Успенской показала подписчикам шрамы на руке и попросила поддержать ее с концертами.