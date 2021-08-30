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Шоубиз
https://ria.ru/20210830/rasputina-1747805187.html
Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты
Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты - РИА Новости, 30.08.2021
Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты
Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о самочувствии другой дочери артистки Лидии Ермаковой в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. По РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:41
2021-08-30T11:41
шоубиз
дети
нтв (телеканал)
знаменитости
любовь успенская
маша распутина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о самочувствии другой дочери артистки Лидии Ермаковой в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. По ее словам, Лидия принимает тяжелые медицинские препараты."С Лидой я не общаюсь. Если мне человек не нравится, то я предпочитаю с такими не разговаривать. Я ее видела всего пару раз в жизни. Хорошо ее не знаю. Она много гадостей сделала в свое время маме. Распространяла какие-то сплетни. Она была тогда под психотропными препаратами. Лидия часто себя вела неадекватно", – отметила Захарова.Старшая дочь Распутиной периодически находится в частной психиатрической клинике.Отношения с матерью у Лидии не ладились: в СМИ сообщали, что бывший муж певицы Владимир Ермаков настраивал дочь против знаменитой артистки. В 2017 году он скончался от эпилепсии, и о Лидии стала заботиться только Распутина. В сюжете телеканала Ермакова благодарила мать за поддержку.Распутина – не единственная представительница шоу-бизнеса, у которой напряженные отношения с детьми. Недавно дочь Любови Успенской показала подписчикам шрамы на руке и попросила поддержать ее с концертами.
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дети, нтв (телеканал), знаменитости, любовь успенская, маша распутина
11:41 30.08.2021
 

Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты

© НТВКадр из программы "Звезды сошлись" на канале НТВ
Кадр из программы Звезды сошлись на канале НТВ
© НТВ
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о самочувствии другой дочери артистки Лидии Ермаковой в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. По ее словам, Лидия принимает тяжелые медицинские препараты.
"С Лидой я не общаюсь. Если мне человек не нравится, то я предпочитаю с такими не разговаривать. Я ее видела всего пару раз в жизни. Хорошо ее не знаю. Она много гадостей сделала в свое время маме. Распространяла какие-то сплетни. Она была тогда под психотропными препаратами. Лидия часто себя вела неадекватно", – отметила Захарова.
Старшая дочь Распутиной периодически находится в частной психиатрической клинике.

"Я ее, славу богу, не вижу. Она внешне само по себе очень странная. Меня всегда пугал ее стеклянный взгляд. Она сидит на очень тяжелых препаратах", – заключила Мария.

Отношения с матерью у Лидии не ладились: в СМИ сообщали, что бывший муж певицы Владимир Ермаков настраивал дочь против знаменитой артистки. В 2017 году он скончался от эпилепсии, и о Лидии стала заботиться только Распутина. В сюжете телеканала Ермакова благодарила мать за поддержку.

"Я очень благодарна маме и маминой семье за то, что они меня простили, несмотря на все гадости, что я им делала", – призналась Лидия в сюжете.

Распутина – не единственная представительница шоу-бизнеса, у которой напряженные отношения с детьми. Недавно дочь Любови Успенской показала подписчикам шрамы на руке и попросила поддержать ее с концертами.
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