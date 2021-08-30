https://ria.ru/20210830/rasputina-1747805187.html

Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты

Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты - РИА Новости, 30.08.2021

Старшей дочери Распутиной назначили сильные психотропные препараты

Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о самочувствии другой дочери артистки Лидии Ермаковой в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. По РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:41

2021-08-30T11:41

2021-08-30T11:41

шоубиз

дети

нтв (телеканал)

знаменитости

любовь успенская

маша распутина

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о самочувствии другой дочери артистки Лидии Ермаковой в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. По ее словам, Лидия принимает тяжелые медицинские препараты."С Лидой я не общаюсь. Если мне человек не нравится, то я предпочитаю с такими не разговаривать. Я ее видела всего пару раз в жизни. Хорошо ее не знаю. Она много гадостей сделала в свое время маме. Распространяла какие-то сплетни. Она была тогда под психотропными препаратами. Лидия часто себя вела неадекватно", – отметила Захарова.Старшая дочь Распутиной периодически находится в частной психиатрической клинике.Отношения с матерью у Лидии не ладились: в СМИ сообщали, что бывший муж певицы Владимир Ермаков настраивал дочь против знаменитой артистки. В 2017 году он скончался от эпилепсии, и о Лидии стала заботиться только Распутина. В сюжете телеканала Ермакова благодарила мать за поддержку.Распутина – не единственная представительница шоу-бизнеса, у которой напряженные отношения с детьми. Недавно дочь Любови Успенской показала подписчикам шрамы на руке и попросила поддержать ее с концертами.

https://ria.ru/20210601/rasputina-1734996263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, нтв (телеканал), знаменитости, любовь успенская, маша распутина