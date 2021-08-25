Дочь Успенской показала шрамы в соцсетях
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна в Instagram показала шрамы на руке.
Вероятнее всего повреждения остались у Плаксиной после аварии в Коста-Рике в 2018 году. Она неудачно упала с велосипеда и получила многочисленные травмы и ушибы. В частности, она выбила несколько зубов и сломала челюсть. После этого Татьяна перенесла несколько операций.
Успенская рассказывала, что дочь сильно психологически переживала период восстановления. Поэтому некоторые поклонники предположили, что шрамы артистка могла нанести себе сама.
Насторожила подписчиков и просьба исполнительницы об организации концертов.
"Я обращаюсь к вам с просьбой организовать мне концерт. Мне требуется площадка в Москве. Я обращаюсь ко всем, кто имеет такие возможности — любая площадка. Мне просто нужен инструмент — пианино. Это может быть консерватория или дом культуры. Я обращаюсь к вам, так как не имею других возможностей", — сказала Плаксина.
Просьба показалась странной, поскольку Любовь Успенская ранее отмечала, что наконец помирилась с дочерью. Поклонники решили, что звездная мать могла бы помочь артистке с выступлениями.