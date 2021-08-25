https://ria.ru/20210825/plaksina-1747248882.html

Дочь Успенской показала шрамы в соцсетях

Дочь Успенской показала шрамы в соцсетях - РИА Новости, 25.08.2021

Дочь Успенской показала шрамы в соцсетях

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна в Instagram показала шрамы на руке. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:05

2021-08-25T19:05

2021-08-25T19:05

шоубиз

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любовь успенская

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна в Instagram показала шрамы на руке. Вероятнее всего повреждения остались у Плаксиной после аварии в Коста-Рике в 2018 году. Она неудачно упала с велосипеда и получила многочисленные травмы и ушибы. В частности, она выбила несколько зубов и сломала челюсть. После этого Татьяна перенесла несколько операций.Успенская рассказывала, что дочь сильно психологически переживала период восстановления. Поэтому некоторые поклонники предположили, что шрамы артистка могла нанести себе сама.Насторожила подписчиков и просьба исполнительницы об организации концертов.Просьба показалась странной, поскольку Любовь Успенская ранее отмечала, что наконец помирилась с дочерью. Поклонники решили, что звездная мать могла бы помочь артистке с выступлениями.

https://ria.ru/20210824/uspenskaya-1747070367.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

концерты, знаменитости, любовь успенская