"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери
Распутина высказалась о драке дочери с единокровным братом в программе "Прямой эфир"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Маша Распутина высказалась о драке дочери Марии Захаровой в эфире программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.
"Она еще глупая у меня девица. Во-первых, она всегда отставала немного от своих сверстников – развитие было позднее, лет на пять точно. Во-вторых, я молю Вседержителя, чтобы он управил ее как-то, потому что мы не в состоянии", – рассказала певица.
В интервью Сурену Каграманову артистка отметила, что у дочери "безумный характер". Она пропускала школу, занятия в коммерческом вузе, муж Виктор даже пытался отбирать у нее телефон, но это не помогало.
Появление дочери на телевидении в скандальном выпуске программы Распутина связывает с отрицательным влиянием друзей Захаровой.
"Друзья могут начать командовать – вот, у тебя мать такая звезда, ты пойди туда-то и там как рот открой! А рот-то открыть не смогла, чтобы умно все было. Нас даже не предупредила! Мы ей сказали: "Еще раз пойдешь – мы тебя из дома выгоним", – рассказала Распутина.
Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменом Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.