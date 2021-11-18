https://ria.ru/20211118/rasputina-1759623248.html

"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери

"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери - РИА Новости, 18.11.2021

"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери

Маша Распутина высказалась о драке дочери Марии Захаровой в эфире программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. По словам девушки, 42-летний Роман не... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:08

2021-11-18T15:08

2021-11-18T15:08

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

маша распутина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734989384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa3c4e3ec890929b78435eee29ff3e31.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Маша Распутина высказалась о драке дочери Марии Захаровой в эфире программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.В интервью Сурену Каграманову артистка отметила, что у дочери "безумный характер". Она пропускала школу, занятия в коммерческом вузе, муж Виктор даже пытался отбирать у нее телефон, но это не помогало.Появление дочери на телевидении в скандальном выпуске программы Распутина связывает с отрицательным влиянием друзей Захаровой.Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменом Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.

https://ria.ru/20211014/rasputina-1754425411.html

https://ria.ru/20210601/rasputina-1734996263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, маша распутина