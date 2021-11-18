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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211118/rasputina-1759623248.html
"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери
"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери - РИА Новости, 18.11.2021
"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери
Маша Распутина высказалась о драке дочери Марии Захаровой в эфире программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. По словам девушки, 42-летний Роман не... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:08
2021-11-18T15:08
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
маша распутина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Маша Распутина высказалась о драке дочери Марии Захаровой в эфире программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.В интервью Сурену Каграманову артистка отметила, что у дочери "безумный характер". Она пропускала школу, занятия в коммерческом вузе, муж Виктор даже пытался отбирать у нее телефон, но это не помогало.Появление дочери на телевидении в скандальном выпуске программы Распутина связывает с отрицательным влиянием друзей Захаровой.Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменом Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.
https://ria.ru/20211014/rasputina-1754425411.html
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шоу-бизнес, знаменитости, маша распутина
15:08 18.11.2021
 
"Глупая девица": Распутина высказалась о драке дочери

Распутина высказалась о драке дочери с единокровным братом в программе "Прямой эфир"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Маша Распутина высказалась о драке дочери Марии Захаровой в эфире программы "Прямой эфир" с единокровным братом Романом. По словам девушки, 42-летний Роман не раз домогался ее, грубил и поднимал руку.

"Она еще глупая у меня девица. Во-первых, она всегда отставала немного от своих сверстников – развитие было позднее, лет на пять точно. Во-вторых, я молю Вседержителя, чтобы он управил ее как-то, потому что мы не в состоянии", – рассказала певица.

В интервью Сурену Каграманову артистка отметила, что у дочери "безумный характер". Она пропускала школу, занятия в коммерческом вузе, муж Виктор даже пытался отбирать у нее телефон, но это не помогало.
Кадр из программы Андрей Малахов. Прямой эфир
14 октября, 11:12Шоубиз
Дочь Распутиной подралась с братом после обвинений в домогательствах
Появление дочери на телевидении в скандальном выпуске программы Распутина связывает с отрицательным влиянием друзей Захаровой.

"Друзья могут начать командовать – вот, у тебя мать такая звезда, ты пойди туда-то и там как рот открой! А рот-то открыть не смогла, чтобы умно все было. Нас даже не предупредила! Мы ей сказали: "Еще раз пойдешь – мы тебя из дома выгоним", – рассказала Распутина.

Мария родилась в браке Распутиной с бизнесменом Виктором Захаровым. У артистки также есть старшая дочь Лидия от Владимира Ермакова. Ранее стало известно, что она принимает сильные психотропные препараты.
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