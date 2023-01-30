https://ria.ru/20230130/provokatsiya-1848452993.html

Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи

Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи - РИА Новости, 30.01.2023

Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, заявил, что Северная Корея вызывает "озабоченность" альянса, поскольку ведет себя... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:57

2023-01-30T15:57

2023-01-30T15:57

в мире

россия

украина

южная корея

линда томас-гринфилд

йенс столтенберг

сергей лавров

оон

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, заявил, что Северная Корея вызывает "озабоченность" альянса, поскольку ведет себя "провокационно и дестабилизирующе". Генсек выступил в понедельник в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле. "НАТО и Южная Корея продолжают сегодня разделять стратегические интересы и озабоченности, одной из которых является угроза, исходящая от Северной Кореи. Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания в последний год, а также продолжающуюся ядерную активность и риторику", - сказал Столтенберг. По его утверждению, Пхеньян также якобы "поставлял ракеты группе "Вагнер", что еще более разжигает агрессию против Украины". Ранее в январе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования группой "Вагнер". При этом власти КНДР опровергали подобные сообщения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.

https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html

https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html

россия

украина

южная корея

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в мире, россия, украина, южная корея, линда томас-гринфилд, йенс столтенберг, сергей лавров, оон, нато