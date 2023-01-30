Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/provokatsiya-1848452993.html
Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи
Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи - РИА Новости, 30.01.2023
Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, заявил, что Северная Корея вызывает "озабоченность" альянса, поскольку ведет себя... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:57
2023-01-30T15:57
в мире
россия
украина
южная корея
линда томас-гринфилд
йенс столтенберг
сергей лавров
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, заявил, что Северная Корея вызывает "озабоченность" альянса, поскольку ведет себя "провокационно и дестабилизирующе". Генсек выступил в понедельник в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле. "НАТО и Южная Корея продолжают сегодня разделять стратегические интересы и озабоченности, одной из которых является угроза, исходящая от Северной Кореи. Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания в последний год, а также продолжающуюся ядерную активность и риторику", - сказал Столтенберг. По его утверждению, Пхеньян также якобы "поставлял ракеты группе "Вагнер", что еще более разжигает агрессию против Украины". Ранее в январе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования группой "Вагнер". При этом власти КНДР опровергали подобные сообщения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html
https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html
россия
украина
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, южная корея, линда томас-гринфилд, йенс столтенберг, сергей лавров, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Южная Корея, Линда Томас-Гринфилд, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, ООН, НАТО
15:57 30.01.2023
 
Генсек НАТО высказался о политике Северной Кореи

Генсек НАТО: Северная Корея ведет себя провокационно и дестабилизирующе

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, заявил, что Северная Корея вызывает "озабоченность" альянса, поскольку ведет себя "провокационно и дестабилизирующе".
Генсек выступил в понедельник в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.
"НАТО и Южная Корея продолжают сегодня разделять стратегические интересы и озабоченности, одной из которых является угроза, исходящая от Северной Кореи. Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания в последний год, а также продолжающуюся ядерную активность и риторику", - сказал Столтенберг.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 12:06
МИД оценил последствия в случае возвращения ядерного оружия США в Корею
По его утверждению, Пхеньян также якобы "поставлял ракеты группе "Вагнер", что еще более разжигает агрессию против Украины".
Ранее в январе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования группой "Вагнер". При этом власти КНДР опровергали подобные сообщения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 17:32Специальная военная операция на Украине
Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение
 
В миреРоссияУкраинаЮжная КореяЛинда Томас-ГринфилдЙенс СтолтенбергСергей ЛавровООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала