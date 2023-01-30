https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

Страшнее испанки и COVID-19. В Европе произошла вспышка опасного вируса

Страшнее испанки и COVID-19. В Европе произошла вспышка опасного вируса - РИА Новости, 30.01.2023

Страшнее испанки и COVID-19. В Европе произошла вспышка опасного вируса

В Испании опубликовали результаты расследования вспышки птичьего гриппа H5N1 на норковой ферме — первый случай распространения этого вируса среди млекопитающих. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:00

2023-01-30T11:15

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пандемия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В Испании опубликовали результаты расследования вспышки птичьего гриппа H5N1 на норковой ферме — первый случай распространения этого вируса среди млекопитающих. Сообщения о гибели самых разных животных теперь поступают со всего мира. О том, есть ли риск для людей, — в материале РИА Новости.От чаек — к норкамВозбудитель птичьего гриппа Influenza virus A относится к тому же семейству, что и вирус гриппа A, которым болеют люди. Он образует множество подтипов в зависимости от комбинации двух главных белков: гемагглютинина, у которого 16 вариантов (от Н1 до Н16), и нейраминидазы с девятью версиями (от N1 до N9). Самым опасным считается штамм H5N1.В отчете испанских эпидемиологов речь идет о вспышке в октябре 2022-го. На ферме по разведению норок в Галисии, на северо-западе Испании, заметили, что уровень смертности среди животных повысился. Провели тестирование и обнаружили вирус. Но болезнь уже распространялась. За две недели погибли все зверьки в четырех загонах. Пришлось забить и остальных — всего около 52 тысяч.Секвенирование показало, что это новый вариант H5N1, выявленный у местных чаек. В результате мутации вирус обрел способность воспроизводиться в млекопитающих. Одиннадцать работников фермы контактировали с норками, анализы на H5N1 у всех отрицательные.Человек перед этим беззащитенВспышки птичьего гриппа в странах Северного полушария обычно происходят весной, когда возвращаются перелетные птицы. Сами они не болеют, но переносят инфекцию.В прошлом году высокопатогенный штамм H5N1 поразил десятки миллионов птиц на фермах в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Чтобы обуздать эпидемию, забили более 77 миллионов домашних кур и уток. Кроме того, погибло порядка 400 тысяч диких пернатых — вдвое больше, чем во время предыдущей крупной волны 2016-2017-го.Человек может заразиться при тесном физическом контакте с птицами, через их фекалии или другие выделения, попавшие на предметы, растения, в воду, а также при употреблении в пищу сырых мяса и яиц. Повышается температура, болят мышцы, голова и горло, возможны диарея и рвота. Спустя два-три дня обычно появляется влажный кашель, часто с примесью крови, возникает одышка. Со временем болезнь переходит в тяжелую форму и в 60 процентах случаев заканчивается смертью.Для окружающих заболевший не представляет угрозы: птичий вариант H5N1 от человека к человеку не передается. Но если в организме произойдет рекомбинация генов с человеческим вирусом гриппа, может возникнуть штамм, обладающий смертоносным характером H5N1 и при этом способный распространяться среди людей. Тогда вспышка перерастет в пандемию, поскольку у людей от птичьего гриппа нет врожденной защиты. Не существует и специфических вакцин.Из-за высокой вирулентности, обилия мутаций и большого количества потенциальных переносчиков ВОЗ признала H5N1 опасным патогеном. По мнению ученых, если штамм научится заражать людей, последствия могут быть страшнее, чем от знаменитой испанки (вирус H1N1), от которой в 1918-1919 погибли, по некоторым данным, более 50 миллионов человек."Четкий признак начала пандемии"Нынешняя вспышка вызывает у ученых особое беспокойство. Высокопатогенный штамм H5N1 уже второй год циркулирует в популяциях диких птиц. И чем дольше это продолжается, тем выше риск, что в постоянно меняющемся вирусе произойдут генетические мутации, позволяющие ему распространяться среди млекопитающих.Заражение норок опасно тем, что эти животные восприимчивы и к птичьему, и к человеческому гриппу одновременно. А значит, есть риск, что при смешении двух вирусов могут возникнуть новые, смертоносные для человека варианты. Авторы отчета отмечают: в версии H5N1, поразившей норок, обнаружили необычную мутацию T271A в гене фермента полимеразы, которая уже присутствовала в вирусе свиного гриппа, вызвавшего пандемию среди людей в 2009-м."Это четкий признак начала пандемии птичьего гриппа", — сказала в комментарии журналу Science ветеринар Изабелла Монне из Справочной лаборатории Европейского Союза по птичьему гриппу в Италии, где секвенировали образцы из Испании."Прыгающий" вирусШтамм H5N1 впервые обнаружили на гусиной ферме в Китае в 1996-м. Крупная вспышка среди домашних птиц в Гонконге в 1997-м привела к первым задокументированным случаям гибели людей. Тогда в первый раз заговорили о возможности пандемии. После этого волны птичьего гриппа фиксировали среди перелетных птиц раз в несколько лет. Нынешний вариант под названием 2.3.4.4b, появившийся в 2020-м, распространился быстрее и шире, чем любой из предшественников. До сих пор все заражения млекопитающих можно было объяснить прямым контактом с зараженными птицами или продуктами их жизнедеятельности. Но за последний год штамм H5N1 продемонстрировал возрастающую способность, как говорят вирусологи, "перепрыгивать" на млекопитающих. В США случаи птичьего гриппа зафиксировали примерно у дюжины видов — включая кошек, енотов, лисиц, хорьков, дельфинов и медведей гризли. В России вирус H5N1 обнаружили у тюленей, погибших на Каспии.Сигналы поступают и из других стран. Ученые из Нидерландов описали три случая заражения диких лис. В варианте, поразившем животных, авторы нашли мутацию в гене PB2, повышающую адаптацию к клеткам и температуре тела млекопитающих.Вирус добрался и до Южной Америки. На перуанском побережье только с начала 2023-го погибло около 22 тысяч диких птиц — в основном пеликаны и олуши. В Эквадоре в реанимацию поступила девятилетняя девочка, заразившаяся от домашних кур. Она стала первым в этом году человеком, заболевшим высокопатогенным птичьим гриппом.В ВОЗ в заявлении по поводу этого случая отметили: согласно полученной от генетиков информации, вирус пока не приобрел способности к устойчивой передаче среди людей, но высокое разнообразие вариантов и участившиеся заражения млекопитающих вызывают тревогу.За прошедший год, по данным ВОЗ, было четыре случая — по одному в Китае и США, и два в Испании. Один человек умер."Это довольно страшно"Последствия новой потенциальной пандемии могут оказаться еще серьезнее, чем при COVID-19, считают эксперты ВОЗ. В Европе уже называют появление адаптированного к клеткам млекопитающих вируса H5N1 "экзистенциальной угрозой" и призывают к закрытию всех норковых ферм."Это довольно страшно, — приводит газета El Pais слова испанского вирусолога Элизы Перес. — В Европе такой вспышки у норок еще не было, раньше фиксировали всего несколько случаев в Китае. Все норковые фермы следует закрыть как можно скорее".До пандемии COVID-19 в Европе насчитывалось около 2900 звероферм, производивших 27 миллионов норковых шкурок ежегодно. В 2020-м, после вспышек коронавируса на сотнях предприятий, прежде всего в Дании и Нидерландах, их начали массово закрывать. Сейчас осталось не более 755 — в основном в Финляндии, Польше, Литве и Греции. Если примут решение о полной их ликвидации, Европа лишится еще одного традиционного направления экономики.

https://ria.ru/20221228/negleriya-1841703249.html

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

https://ria.ru/20220817/superbakterii-1810016166.html

испания

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, воз, испания, генетика, пандемия