https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html
Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей
Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей - РИА Новости, 24.01.2023
Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей
Тюлени, погибшие на берегу Каспийского моря, оказались зараженными вирусом птичьего гриппа, сообщила пресс-служба Дагестанского государственного университета. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:24
2023-01-24T13:24
2023-01-24T14:49
происшествия
каспийское море
дагестанский государственный университет
экология
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МАХАЧКАЛА, 24 янв — РИА Новости. Тюлени, погибшие на берегу Каспийского моря, оказались зараженными вирусом птичьего гриппа, сообщила пресс-служба Дагестанского государственного университета. Он отметил, что весной и летом прошлого года на одном из основных лежбищ каспийского тюленя — острове Малый Жемчужный — зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного штамма H5N1, который безопасен для людей. "Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма. От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа", — добавил ученый.По его словам, определить достоверные причины гибели тюленей поможет программа комплексного мониторинга изучения этих животных, разработанная Институтом экологии и устойчивого развития совместно с фондом "Компас".В начале декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. Ученые предположили, что их гибель связана с кислородным голоданием, которое могло быть вызвано выбросом метана в результате сейсмической активности.Каспийская нерпа — уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспийского моря. В длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов. Как отмечали в Минприроды, сейчас численность каспийской нерпы стабильна — от 270 до 300 тысяч особей.
https://ria.ru/20230123/tyuleni-1846720089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийское море, дагестанский государственный университет, экология
Происшествия, Каспийское море, Дагестанский государственный университет, Экология
13:24 24.01.2023 (обновлено: 14:49 24.01.2023)
Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей
Эксперт ДГУ Гаджиев: у тюленей, погибших на Каспии, обнаружили вирус птичьего гриппа
МАХАЧКАЛА, 24 янв — РИА Новости.
Тюлени, погибшие на берегу Каспийского моря, оказались зараженными вирусом птичьего гриппа, сообщила
пресс-служба Дагестанского государственного университета.
"Предварительные исследования массовой гибели каспийских тюленей показали, что животные были заражены птичьим гриппом. При этом пока рано делать вывод о том, что именно вирус стал причиной падежа, исследования продолжаются", — заявил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.
Он отметил, что весной и летом прошлого года на одном из основных лежбищ каспийского тюленя — острове Малый Жемчужный — зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного штамма H5N1, который безопасен для людей.
"Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма. От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа", — добавил ученый.
По его словам, определить достоверные причины гибели тюленей поможет программа комплексного мониторинга изучения этих животных, разработанная Институтом экологии и устойчивого развития совместно с фондом "Компас".
В начале декабря на побережье Каспийского моря
в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. Ученые предположили, что их гибель связана с кислородным голоданием, которое могло быть вызвано выбросом метана в результате сейсмической активности.
Каспийская нерпа — уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспийского моря. В длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов. Как отмечали в Минприроды, сейчас численность каспийской нерпы стабильна — от 270 до 300 тысяч особей.