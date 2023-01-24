https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html

Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей

Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей - РИА Новости, 24.01.2023

Экологи обнаружили вирус птичьего гриппа у погибших на Каспии тюленей

Тюлени, погибшие на берегу Каспийского моря, оказались зараженными вирусом птичьего гриппа, сообщила пресс-служба Дагестанского государственного университета. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:24

2023-01-24T13:24

2023-01-24T14:49

происшествия

каспийское море

дагестанский государственный университет

экология

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МАХАЧКАЛА, 24 янв — РИА Новости. Тюлени, погибшие на берегу Каспийского моря, оказались зараженными вирусом птичьего гриппа, сообщила пресс-служба Дагестанского государственного университета. Он отметил, что весной и летом прошлого года на одном из основных лежбищ каспийского тюленя — острове Малый Жемчужный — зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного штамма H5N1, который безопасен для людей. "Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма. От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа", — добавил ученый.По его словам, определить достоверные причины гибели тюленей поможет программа комплексного мониторинга изучения этих животных, разработанная Институтом экологии и устойчивого развития совместно с фондом "Компас".В начале декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. Ученые предположили, что их гибель связана с кислородным голоданием, которое могло быть вызвано выбросом метана в результате сейсмической активности.Каспийская нерпа — уникальный представитель семейства настоящих тюленей, единственное морское млекопитающее в фауне Каспийского моря. В длину достигает 160 сантиметров, масса тела — до 100 килограммов. Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов. Как отмечали в Минприроды, сейчас численность каспийской нерпы стабильна — от 270 до 300 тысяч особей.

https://ria.ru/20230123/tyuleni-1846720089.html

https://ria.ru/20230114/sardiny-1844795819.html

каспийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каспийское море, дагестанский государственный университет, экология