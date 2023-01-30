https://ria.ru/20230130/medvedev-1848415490.html

Медведев высказался о политике недружественных стран

Медведев высказался о политике недружественных стран - РИА Новости, 30.01.2023

Медведев высказался о политике недружественных стран

Недружественные страны максимально стараются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят фашистских палачей и их пособников, но никто не сможет... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:39

2023-01-30T14:39

2023-01-30T14:58

россия

дмитрий медведев

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недружественные страны максимально стараются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят фашистских палачей и их пособников, но никто не сможет уничтожить историческую память, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Как известно, в недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники - повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников", - сказал Медведев на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.По его словам, в одних странах "это делается просто напрямую", а в других "просто стыдливо закрывают глаза, как будто ничего не происходит". Медведев отметил, что празднование 80-летия победы в Сталинградской битве, а также других дат главных сражений войны - это "еще одна возможность напомнить всему миру, что историческую правду не в силах никому ни уничтожить, ни вывернуть наизнанку"."Необходимо доносить правду о тех событиях. Празднование всегда способствует тому, что мы вспоминаем о прошедших событиях и, естественно, представляем нашу справедливую и истинную версию того... как советский народ и Красная Армия противостояли немецко-фашистским захватчикам", - добавил зампред Совета безопасности РФ.Важным, по его словам, является и реставрация мемориалов боевой славы, поиск документов и воинских реликвий, свидетельствующих о подвиге русского народа. В числе ключевых задач на этот год- реставрационные работы на самых важных мемориальных комплексах, таких как Мамаев курган, добавил Медведев.

https://ria.ru/20230124/bashmet-1847078442.html

https://ria.ru/20230130/tyutchev-1848362199.html

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россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945)