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Медведев высказался о политике недружественных стран - РИА Новости, 30.01.2023
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Медведев высказался о политике недружественных стран
Медведев высказался о политике недружественных стран - РИА Новости, 30.01.2023
Медведев высказался о политике недружественных стран
Недружественные страны максимально стараются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят фашистских палачей и их пособников, но никто не сможет... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:39
2023-01-30T14:58
россия
дмитрий медведев
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недружественные страны максимально стараются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят фашистских палачей и их пособников, но никто не сможет уничтожить историческую память, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Как известно, в недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники - повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников", - сказал Медведев на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.По его словам, в одних странах "это делается просто напрямую", а в других "просто стыдливо закрывают глаза, как будто ничего не происходит". Медведев отметил, что празднование 80-летия победы в Сталинградской битве, а также других дат главных сражений войны - это "еще одна возможность напомнить всему миру, что историческую правду не в силах никому ни уничтожить, ни вывернуть наизнанку"."Необходимо доносить правду о тех событиях. Празднование всегда способствует тому, что мы вспоминаем о прошедших событиях и, естественно, представляем нашу справедливую и истинную версию того... как советский народ и Красная Армия противостояли немецко-фашистским захватчикам", - добавил зампред Совета безопасности РФ.Важным, по его словам, является и реставрация мемориалов боевой славы, поиск документов и воинских реликвий, свидетельствующих о подвиге русского народа. В числе ключевых задач на этот год- реставрационные работы на самых важных мемориальных комплексах, таких как Мамаев курган, добавил Медведев.
https://ria.ru/20230124/bashmet-1847078442.html
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россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Дмитрий Медведев, Великая Отечественная война (1941-1945)
14:39 30.01.2023 (обновлено: 14:58 30.01.2023)
 
Медведев высказался о политике недружественных стран

Медведев: недружественные страны превозносят фашистских палачей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недружественные страны максимально стараются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят фашистских палачей и их пособников, но никто не сможет уничтожить историческую память, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Как известно, в недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники - повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников", - сказал Медведев на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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По его словам, в одних странах "это делается просто напрямую", а в других "просто стыдливо закрывают глаза, как будто ничего не происходит". Медведев отметил, что празднование 80-летия победы в Сталинградской битве, а также других дат главных сражений войны - это "еще одна возможность напомнить всему миру, что историческую правду не в силах никому ни уничтожить, ни вывернуть наизнанку".
"Необходимо доносить правду о тех событиях. Празднование всегда способствует тому, что мы вспоминаем о прошедших событиях и, естественно, представляем нашу справедливую и истинную версию того... как советский народ и Красная Армия противостояли немецко-фашистским захватчикам", - добавил зампред Совета безопасности РФ.
Важным, по его словам, является и реставрация мемориалов боевой славы, поиск документов и воинских реликвий, свидетельствующих о подвиге русского народа. В числе ключевых задач на этот год- реставрационные работы на самых важных мемориальных комплексах, таких как Мамаев курган, добавил Медведев.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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РоссияДмитрий МедведевВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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