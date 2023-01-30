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Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского - РИА Новости, 30.01.2023
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Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского
Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского - РИА Новости, 30.01.2023
Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского
Популярный арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" показал ряд материалов про коррупцию в рядах высшей политической власти Украины, в которой оказался... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:43
2023-01-30T22:43
в мире
украина
лондон
сша
владимир зеленский
сергей шефир
иван баканов
служба безопасности украины
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Популярный арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" показал ряд материалов про коррупцию в рядах высшей политической власти Украины, в которой оказался замешан и Владимир Зеленский. В программе "ас-Саа" ("Час") ее ведущая Ханин ас-Шули рассказала, что Зеленский еще до политической карьеры, играя борца за справедливость в сериале "Слуга народа", сам выгодно пользовался распространившейся в украинском обществе коррупцией. В качестве одного из эпизодов коррупционной деятельности Зеленского ведущая "Аль-Арабии" приводит данные из "досье Пандоры". "Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьям, которые и помогли ему снять фильм "Слуга народа" в 2015-м", - рассказывает телеканал. "Аль-Арабия" напоминает, что среди партнеров Зеленского были также первый помощник Зеленского Сергей Шефир и бывший глава СБУ Иван Баканов. Фирмы, как утверждает телеканал, использовались для покупки "крайне дорогостоящих" квартир в Лондоне, одна из которых находится в непосредственной близости от музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. "Кажется, что Шерлок Холмс случайно раскрыл коррупцию на Украине", - сказала с улыбкой ведущая программы на "Аль-Арабии". Также ведущая программы напомнила телезрителям, что в минувших выпусках она рассказала о коррупционной связи Зеленского с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2021 году со ссылкой на "досье Пандоры" сообщал, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах, в частности, фигурировали Баканов и Шефир.
https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html
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в мире, украина, лондон, сша, владимир зеленский, сергей шефир, иван баканов, служба безопасности украины
В мире, Украина, Лондон, США, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Иван Баканов, Служба безопасности Украины
22:43 30.01.2023
 
Арабские СМИ рассказали о коррупции Зеленского

Телеканал "Аль-Арабия" рассказал о коррупции президента Украины Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Популярный арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия" показал ряд материалов про коррупцию в рядах высшей политической власти Украины, в которой оказался замешан и Владимир Зеленский.
В программе "ас-Саа" ("Час") ее ведущая Ханин ас-Шули рассказала, что Зеленский еще до политической карьеры, играя борца за справедливость в сериале "Слуга народа", сам выгодно пользовался распространившейся в украинском обществе коррупцией. В качестве одного из эпизодов коррупционной деятельности Зеленского ведущая "Аль-Арабии" приводит данные из "досье Пандоры".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент
"Согласно этим документам, Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял с его старыми друзьям, которые и помогли ему снять фильм "Слуга народа" в 2015-м", - рассказывает телеканал. "Аль-Арабия" напоминает, что среди партнеров Зеленского были также первый помощник Зеленского Сергей Шефир и бывший глава СБУ Иван Баканов. Фирмы, как утверждает телеканал, использовались для покупки "крайне дорогостоящих" квартир в Лондоне, одна из которых находится в непосредственной близости от музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит.
"Кажется, что Шерлок Холмс случайно раскрыл коррупцию на Украине", - сказала с улыбкой ведущая программы на "Аль-Арабии".
Также ведущая программы напомнила телезрителям, что в минувших выпусках она рассказала о коррупционной связи Зеленского с сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2021 году со ссылкой на "досье Пандоры" сообщал, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах, в частности, фигурировали Баканов и Шефир.
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