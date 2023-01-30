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Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода - РИА Новости, 30.01.2023
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Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода
Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода - РИА Новости, 30.01.2023
Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода
Почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода, чаще всего это подработка или проценты от банковского вклада или накопительного счета,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:33
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санкт-петербург
ленинградская область
общество
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода, чаще всего это подработка или проценты от банковского вклада или накопительного счета, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Чаще всего о новых источниках дохода сообщали жители Дальневосточного федерального округа (56%). При этом именно в этом регионе больше всех тех, кто получил дополнительные средства от подработки (42%) и банковских вкладов (22%). В то же время на инвестициях чаще всего зарабатывали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15%). В то же время 17% респондентов за последний год сменили работу, а каждый десятый гражданин получил повышение, еще 9% заявили о потере работы. Почти у двух третей опрошенных (64%) профессиональный статус за последний год не изменился. Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.
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санкт-петербург, ленинградская область, общество, россия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Общество, Россия
03:33 30.01.2023 (обновлено: 03:38 30.01.2023)
 
Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода

Исследование: почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода, чаще всего это подработка или проценты от банковского вклада или накопительного счета, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 48% россиян сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода", - выяснили авторы исследования. При этом 35% граждан, у которых появились новые источники дохода, сообщили о подработках, еще 12% - о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета. Около 6% опрошенных сообщили, что заработали на инвестициях в ценные бумаги, а еще 2% назвали другие источники дополнительного дохода.
Чаще всего о новых источниках дохода сообщали жители Дальневосточного федерального округа (56%). При этом именно в этом регионе больше всех тех, кто получил дополнительные средства от подработки (42%) и банковских вкладов (22%). В то же время на инвестициях чаще всего зарабатывали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15%).
В то же время 17% респондентов за последний год сменили работу, а каждый десятый гражданин получил повышение, еще 9% заявили о потере работы. Почти у двух третей опрошенных (64%) профессиональный статус за последний год не изменился.
Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.
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