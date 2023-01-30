https://ria.ru/20230130/dokhod-1848291996.html

Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода

Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода - РИА Новости, 30.01.2023

Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода

Почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода, чаще всего это подработка или проценты от банковского вклада или накопительного счета,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T03:33

2023-01-30T03:33

2023-01-30T03:38

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода, чаще всего это подработка или проценты от банковского вклада или накопительного счета, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Чаще всего о новых источниках дохода сообщали жители Дальневосточного федерального округа (56%). При этом именно в этом регионе больше всех тех, кто получил дополнительные средства от подработки (42%) и банковских вкладов (22%). В то же время на инвестициях чаще всего зарабатывали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15%). В то же время 17% респондентов за последний год сменили работу, а каждый десятый гражданин получил повышение, еще 9% заявили о потере работы. Почти у двух третей опрошенных (64%) профессиональный статус за последний год не изменился. Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.

https://ria.ru/20230124/rabotodateli-1846969336.html

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санкт-петербург, ленинградская область, общество, россия