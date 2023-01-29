https://ria.ru/20230129/volgograd-1848218064.html

Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве

Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 29.01.2023

Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 30 января - 5 февраля, посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:27

2023-01-29T14:27

2023-01-29T14:27

общество

волгоград

волгоградская область

владимир путин

павел зарубин

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845414681_0:189:3188:1982_1920x0_80_0_0_4af3ef7c91c411c25b3840f75076f72f.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 30 января - 5 февраля, посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Также глава государства на неделе проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о посещении Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении. 2023-01-29T14:27 true PT2M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, волгоград, волгоградская область, владимир путин, павел зарубин, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945)