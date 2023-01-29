https://ria.ru/20230129/volgograd-1848218064.html
Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве
Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 29.01.2023
Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 30 января - 5 февраля, посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:27
2023-01-29T14:27
2023-01-29T14:27
общество
волгоград
волгоградская область
владимир путин
павел зарубин
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 30 января - 5 февраля, посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Также глава государства на неделе проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о посещении Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.
Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.
На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
2023-01-29T14:27
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, волгоград, волгоградская область, владимир путин, павел зарубин, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Волгоград, Волгоградская область, Владимир Путин, Павел Зарубин, Сталинградская битва (1942-1943), Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин посетит Волгоград во время празднования победы в Сталинградской битве
Путин посетит Волгоград во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве