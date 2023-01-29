https://ria.ru/20230129/iran-1848265730.html
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США - РИА Новости, 29.01.2023
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США
Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:43
2023-01-29T20:43
2023-01-29T20:43
в мире
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иран
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены власти в Тегеране, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана. "Я убежден, что это рука США, что Вашингтон стоит за терактом, а это именно теракт, поскольку нанесен удар по суверенной стране", - сказал сенатор. Он отметил, что Вашингтон стремится ослабить Иран и в перспективе "добиться смены власти в Тегеране". По словам законодателя, это не первый акт агрессии США против Ирана, как и против других суверенных государств. При этом "никаких стенаний" со стороны европейских союзников Вашингтона, что совершена атака на независимое государство, нет.
https://ria.ru/20230129/drony-1848251438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, вашингтон (штат), сша, совет федерации рф, сергей цеков
В мире, Цены на нефть, Иран, Вашингтон (штат), США, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США
Сенатор Цеков: США могут быть причастны к атаке дронов на объекты Минобороны Ирана
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены власти в Тегеране, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан
в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана.
"Я убежден, что это рука США, что Вашингтон стоит за терактом, а это именно теракт, поскольку нанесен удар по суверенной стране", - сказал сенатор.
Он отметил, что Вашингтон стремится ослабить Иран и в перспективе "добиться смены власти в Тегеране".
По словам законодателя, это не первый акт агрессии США против Ирана, как и против других суверенных государств. При этом "никаких стенаний" со стороны европейских союзников Вашингтона, что совершена атака на независимое государство, нет.