https://ria.ru/20230129/iran-1848265730.html

Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США

Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США - РИА Новости, 29.01.2023

Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США

Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:43

2023-01-29T20:43

2023-01-29T20:43

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иран

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены власти в Тегеране, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана. "Я убежден, что это рука США, что Вашингтон стоит за терактом, а это именно теракт, поскольку нанесен удар по суверенной стране", - сказал сенатор. Он отметил, что Вашингтон стремится ослабить Иран и в перспективе "добиться смены власти в Тегеране". По словам законодателя, это не первый акт агрессии США против Ирана, как и против других суверенных государств. При этом "никаких стенаний" со стороны европейских союзников Вашингтона, что совершена атака на независимое государство, нет.

https://ria.ru/20230129/drony-1848251438.html

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вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, иран, вашингтон (штат), сша, совет федерации рф, сергей цеков