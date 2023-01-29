Рейтинг@Mail.ru
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/iran-1848265730.html
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США - РИА Новости, 29.01.2023
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США
Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:43
2023-01-29T20:43
в мире
цены на нефть
иран
вашингтон (штат)
сша
совет федерации рф
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786873931_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b3496a301aebd1b6c5419d4db883e4a8.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены власти в Тегеране, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана. "Я убежден, что это рука США, что Вашингтон стоит за терактом, а это именно теракт, поскольку нанесен удар по суверенной стране", - сказал сенатор. Он отметил, что Вашингтон стремится ослабить Иран и в перспективе "добиться смены власти в Тегеране". По словам законодателя, это не первый акт агрессии США против Ирана, как и против других суверенных государств. При этом "никаких стенаний" со стороны европейских союзников Вашингтона, что совершена атака на независимое государство, нет.
https://ria.ru/20230129/drony-1848251438.html
иран
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786873931_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1a72d21b6f4fa086a4098b85703b0b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, вашингтон (штат), сша, совет федерации рф, сергей цеков
В мире, Цены на нефть, Иран, Вашингтон (штат), США, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков
20:43 29.01.2023
 
Сенатор считает, что за атакой дронов в Иране стоят США

Сенатор Цеков: США могут быть причастны к атаке дронов на объекты Минобороны Ирана

© Pixabay / mostafa_merajiВид на город Кум в Иране
Вид на город Кум в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Pixabay / mostafa_meraji
Вид на город Кум в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вашингтон может быть причастен к атаке дронов на объекты минобороны Ирана, США стремятся дестабилизировать ситуацию в стране и в перспективе добиться смены власти в Тегеране, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в результате атаки мини-дронов получил незначительные повреждения, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана.
"Я убежден, что это рука США, что Вашингтон стоит за терактом, а это именно теракт, поскольку нанесен удар по суверенной стране", - сказал сенатор.
Он отметил, что Вашингтон стремится ослабить Иран и в перспективе "добиться смены власти в Тегеране".
По словам законодателя, это не первый акт агрессии США против Ирана, как и против других суверенных государств. При этом "никаких стенаний" со стороны европейских союзников Вашингтона, что совершена атака на независимое государство, нет.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 18:42
В Госдуме допустили причастность США к атаке дронов в Иране
 
В миреЦены на нефтьИранВашингтон (штат)СШАСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала