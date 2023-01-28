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Глава факультета МГУ рассказал о создателе философской школы Соловьеве - РИА Новости, 28.01.2023
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Глава факультета МГУ рассказал о создателе философской школы Соловьеве
Глава факультета МГУ рассказал о создателе философской школы Соловьеве - РИА Новости, 28.01.2023
Глава факультета МГУ рассказал о создателе философской школы Соловьеве
Философ Владимир Соловьев, создавший в XIX веке оригинальную философскую школу в России, не был пацифистом, хотя последовательно выступал против смертной казни, РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:26
2023-01-28T20:42
россия
европа
рим
алексей козырев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Философ Владимир Соловьев, создавший в XIX веке оригинальную философскую школу в России, не был пацифистом, хотя последовательно выступал против смертной казни, его трагическое переживание исторического процесса, в котором есть зло и с ним необходимо бороться силой, актуально и сегодня, рассказал РИА Новости в день 170-летия великого русского философа исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Козырев. Сегодня, рассказал глава философского факультета МГУ, одна из самых читаемых книг русской философской классики - это "Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории с приложением Краткой повести об антихристе" Соловьева, его последняя книга, изданная накануне его смерти в 1900 году, в которой он пророчил события конца истории, нашествия монголов, панмонголизма, а затем создания Соединенных штатов Европы во главе с "гуманистом, социалистом и филантропом", принявшим дьявольское посвящение. В "Трёх разговорах" Соловьев полемизировал со Львом Толстым, его учением о непротивлению злу силой. А фильм "Мальмкрок", первая экранизация "Трех разговоров" в европейском кинематографе, демонстрировался на берлинском кинофестивале 2020 года. "Эту работу характеризует трагическое переживание истории. Она нам очень созвучна сегодня. Так же как в начале ХХ века люди верили в "Вечный мир" Канта, и никто не думал, что XX век будет осенен пламенем двух мировых воин. Так же и сегодня после относительно спокойного периода в истории, мы перешли в период исторических потрясений и трагедий... Соловьеву свойственно чувство истории, в которой есть не только прогресс, не только непрерывное восхождение по лестнице совершенства, но есть срывы и катастрофы, потому что в мире присутствует зло и с ним необходимо бороться, иногда силою. И Соловьев, который последовательно выступал против смертной казни, не был пацифистом. Он говорил, что государство имеет право посылать своих сыновей на войну в случае угрозы. А сыновья – граждане государства – имеют обязанность воинской повинности. И сегодня "Три разговора" читаются очень злободневно, как очень современная книга", - сказал Алексей Козырев. Владимир Соловьев, добавил он, был переводчиком Платона на русский, и вместе с братом Михаилом и князем Сергеем Трубецким они перевели два тома "Творений Платона" - и сегодня люди все ещё могут читать Платона на русском как современника. Соловьев вышел на философскую арену в 70-е годы XIX века, во время торжества позитивизма и материализма, но к ним не примыкал, оставаясь всю жизнь христианским философом. Соловьевское понимание истории и судьбы России было связано с тем, что Россия - это христианская страна. Соловьев мечтал о соединении церквей, видел в этой задаче подлинную "русскую идею", и даже сам предпринял попытку их объединить в своей личной судьбе, но его концепция не была западнической: он намечал ход истории как строительство моста между первым и третьим Римом, Москвой, в то же время мысля монархию русского царя как монархию всемирную. Соловьев создал свою школу, и за ним пошли его ученики: братья Трубецкие, Павел Новгородцев, Сергей Булгаков, Флоренский, Франк, и многие другие. Феномен русской религиозной философии, констатирует глава Философского факультета МГУ, был невозможен без центральной фигуры Владимира Соловьева "Как любой философ, Соловьев был увлечен своей мыслью, которая уносила его в область исторического утопизма. Но историософские идеи Соловьева сегодня требуют по крайней мере внимательного прочтения. Это был такой сильный, оригинальный голос, который шел поперек своего времени, поперек основной тенденции эпохи. Поэтому о защите юным философом диссертации написали все московские и петербургские газеты. А на "Чтения о Богочеловечестве", прочитанные в Петербурге несколькими годами спустя, приходили Толстой и Достоевский. В романе "Братья Карамазовы" нашли свое отражение идеи, высказанные Соловьевым писателю во время их совместной поездки в Оптину пустынь", - заключил Козырев.
https://ria.ru/20220805/dostoevskiy-1807365741.html
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россия, европа, рим, алексей козырев
Россия, Европа, Рим, Алексей Козырев
20:26 28.01.2023 (обновлено: 20:42 28.01.2023)
 
Глава факультета МГУ рассказал о создателе философской школы Соловьеве

Глава факультета МГУ Козырев: создатель философской школы Соловьев не был пацифистом

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкРусский религиозный философ, поэт, публицист Владимир Сергеевич Соловьев
Русский религиозный философ, поэт, публицист Владимир Сергеевич Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Русский религиозный философ, поэт, публицист Владимир Сергеевич Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Философ Владимир Соловьев, создавший в XIX веке оригинальную философскую школу в России, не был пацифистом, хотя последовательно выступал против смертной казни, его трагическое переживание исторического процесса, в котором есть зло и с ним необходимо бороться силой, актуально и сегодня, рассказал РИА Новости в день 170-летия великого русского философа исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Козырев.
"Он действительно оригинальный философ, который дал русской философии мировую славу. Исследования о Соловьеве выходили в Германии, Франции, Италии, США и других странах. Он классический философ XIX века, его можно назвать в каком-то смысле последним классиком европейской философии, потому что Соловьев претендовал на то, чтобы создать цельную философскую систему, где есть метафизика, логика и этика, то есть три традиционных раздела философского знания", - сказал Козырев РИА Новости.
Сегодня, рассказал глава философского факультета МГУ, одна из самых читаемых книг русской философской классики - это "Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории с приложением Краткой повести об антихристе" Соловьева, его последняя книга, изданная накануне его смерти в 1900 году, в которой он пророчил события конца истории, нашествия монголов, панмонголизма, а затем создания Соединенных штатов Европы во главе с "гуманистом, социалистом и филантропом", принявшим дьявольское посвящение.
В "Трёх разговорах" Соловьев полемизировал со Львом Толстым, его учением о непротивлению злу силой. А фильм "Мальмкрок", первая экранизация "Трех разговоров" в европейском кинематографе, демонстрировался на берлинском кинофестивале 2020 года.
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"Эту работу характеризует трагическое переживание истории. Она нам очень созвучна сегодня. Так же как в начале ХХ века люди верили в "Вечный мир" Канта, и никто не думал, что XX век будет осенен пламенем двух мировых воин. Так же и сегодня после относительно спокойного периода в истории, мы перешли в период исторических потрясений и трагедий... Соловьеву свойственно чувство истории, в которой есть не только прогресс, не только непрерывное восхождение по лестнице совершенства, но есть срывы и катастрофы, потому что в мире присутствует зло и с ним необходимо бороться, иногда силою. И Соловьев, который последовательно выступал против смертной казни, не был пацифистом. Он говорил, что государство имеет право посылать своих сыновей на войну в случае угрозы. А сыновья – граждане государства – имеют обязанность воинской повинности. И сегодня "Три разговора" читаются очень злободневно, как очень современная книга", - сказал Алексей Козырев.
Владимир Соловьев, добавил он, был переводчиком Платона на русский, и вместе с братом Михаилом и князем Сергеем Трубецким они перевели два тома "Творений Платона" - и сегодня люди все ещё могут читать Платона на русском как современника.
Соловьев вышел на философскую арену в 70-е годы XIX века, во время торжества позитивизма и материализма, но к ним не примыкал, оставаясь всю жизнь христианским философом. Соловьевское понимание истории и судьбы России было связано с тем, что Россия - это христианская страна. Соловьев мечтал о соединении церквей, видел в этой задаче подлинную "русскую идею", и даже сам предпринял попытку их объединить в своей личной судьбе, но его концепция не была западнической: он намечал ход истории как строительство моста между первым и третьим Римом, Москвой, в то же время мысля монархию русского царя как монархию всемирную.
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Соловьев создал свою школу, и за ним пошли его ученики: братья Трубецкие, Павел Новгородцев, Сергей Булгаков, Флоренский, Франк, и многие другие. Феномен русской религиозной философии, констатирует глава Философского факультета МГУ, был невозможен без центральной фигуры Владимира Соловьева
"Как любой философ, Соловьев был увлечен своей мыслью, которая уносила его в область исторического утопизма. Но историософские идеи Соловьева сегодня требуют по крайней мере внимательного прочтения. Это был такой сильный, оригинальный голос, который шел поперек своего времени, поперек основной тенденции эпохи. Поэтому о защите юным философом диссертации написали все московские и петербургские газеты. А на "Чтения о Богочеловечестве", прочитанные в Петербурге несколькими годами спустя, приходили Толстой и Достоевский. В романе "Братья Карамазовы" нашли свое отражение идеи, высказанные Соловьевым писателю во время их совместной поездки в Оптину пустынь", - заключил Козырев.
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