06:10 28.01.2023 (обновлено: 06:11 28.01.2023)
Россия призывает не допустить ядерного противостояния в Азии, заявил Рябков
Рябков: Россия призывает все стороны избежать ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны сконцентрироваться на том, чтобы не допустить ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии, при этом Москва привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому есть только пять ядерных держав, и не может признать ядерный статус Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать. Добавлю также, что единственным надежным способом не просто отойти от опасной черты, а решить в комплексе многочисленные проблемы субрегиона, включая ядерную, стало бы создание системы поддержания мира. В ее рамках на основе принципов равноправия, поэтапности и синхронности следует предоставить гарантии безопасности всем, кто в них нуждается", - сказал Рябков.
Он отметил, что "Россия к диалогу готова и открыта к конструктивным контактам со всеми заинтересованными сторонами на основе совместных с Китаем инициатив, "дорожной карты" и Плана действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова".
"Что касается вопроса о гипотетическом признании ядерного статуса КНДР, то хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятерки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос может ли Россия признать ядерной статус Северной Кореи.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 11 января заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или достаточно "быстро" создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится. Но он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США.
Позже офис южнокорейского лидера поправил и пояснил слова Юн Сок Ёля, заявив, что президент не имел в виду, что Южная Корея намерена получить свое ядерное оружие, и изменения в позиции страны о принципиальном соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия нет. Вместо этого Сеул и Вашингтон будут укреплять расширенное сдерживание, чтобы эффективно противостоять угрозе КНДР.
4 октября 2022, 18:29МИД выступил за предотвращение конфликта между ядерными державами
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).