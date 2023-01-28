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Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках - РИА Новости, 28.01.2023
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках
Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T02:58
2023-01-28T02:58
2023-01-28T02:58
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Больше всего авиабилетов на праздничные даты забронировано в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, следует из результатов аналитики. Из российских городов в список также вошли Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Иркутск и Мурманск.Из зарубежных направлений в лидеры на 14 февраля и 8 марта вышел Стамбул. А длинные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, россияне собираются провести в Дубае.Кроме того, туристы интересуются билетами в Манилу, Ереван, Бангкок, Коломбо, на Бали и Пхукет.
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РИА Новости
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Туризм
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках
OneTwoTrip: россияне на отдых 23 февраля и 8 марта полетят Москву, Сочи и Петербург