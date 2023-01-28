https://ria.ru/20230128/poezdki-1847951385.html

Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках

Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках - РИА Новости, 28.01.2023

Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках

Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T02:58

2023-01-28T02:58

2023-01-28T02:58

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Больше всего авиабилетов на праздничные даты забронировано в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, следует из результатов аналитики. Из российских городов в список также вошли Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Иркутск и Мурманск.Из зарубежных направлений в лидеры на 14 февраля и 8 марта вышел Стамбул. А длинные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, россияне собираются провести в Дубае.Кроме того, туристы интересуются билетами в Манилу, Ереван, Бангкок, Коломбо, на Бали и Пхукет.

https://ria.ru/20230127/tailand-1847863126.html

москва

санкт-петербург

сочи

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2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, туризм