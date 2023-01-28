Рейтинг@Mail.ru
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230128/poezdki-1847951385.html
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках - РИА Новости, 28.01.2023
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках
Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T02:58
2023-01-28T02:58
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
сочи
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844303657_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_7401b008d6b8948c27443a2c56766ae0.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.Больше всего авиабилетов на праздничные даты забронировано в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, следует из результатов аналитики. Из российских городов в список также вошли Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Иркутск и Мурманск.Из зарубежных направлений в лидеры на 14 февраля и 8 марта вышел Стамбул. А длинные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, россияне собираются провести в Дубае.Кроме того, туристы интересуются билетами в Манилу, Ереван, Бангкок, Коломбо, на Бали и Пхукет.
https://ria.ru/20230127/tailand-1847863126.html
москва
санкт-петербург
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844303657_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_770d9746db58070bdcf59b49372b488c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Туризм
02:58 28.01.2023
 
Эксперты узнали, куда полетят россияне на грядущих праздниках

OneTwoTrip: россияне на отдых 23 февраля и 8 марта полетят Москву, Сочи и Петербург

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкРыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, куда полетят россияне в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.
Больше всего авиабилетов на праздничные даты забронировано в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, следует из результатов аналитики. Из российских городов в список также вошли Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Иркутск и Мурманск.
Из зарубежных направлений в лидеры на 14 февраля и 8 марта вышел Стамбул. А длинные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, россияне собираются провести в Дубае.
Кроме того, туристы интересуются билетами в Манилу, Ереван, Бангкок, Коломбо, на Бали и Пхукет.
Мужчина занимается серфингом на пляже в Пхукете - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 13:50Туризм
Россияне раскупают путевки в Таиланд
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургСочиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала