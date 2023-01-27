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Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас - РИА Новости, 27.01.2023
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Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас - РИА Новости, 27.01.2023
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:22
2023-01-27T11:22
сша
россия
андрей клишас
виктория нуланд
совет федерации рф
украина
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном смягчении ограничений против России для переговоров по Украине. Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ. "Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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сша, россия, андрей клишас, виктория нуланд, совет федерации рф, украина, санкции в отношении россии, санкции
США, Россия, Андрей Клишас, Виктория Нуланд, Совет Федерации РФ, Украина, Санкции в отношении России, Санкции
11:22 27.01.2023
 
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас

Клишас заявил, что незаконные санкции США не могут быть предметом переговоров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном смягчении ограничений против России для переговоров по Украине.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ.
"Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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СШАРоссияАндрей КлишасВиктория НуландСовет Федерации РФУкраинаСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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