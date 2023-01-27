https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847795644.html

Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас

Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас - РИА Новости, 27.01.2023

Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас

Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:22

2023-01-27T11:22

2023-01-27T11:22

сша

россия

андрей клишас

виктория нуланд

совет федерации рф

украина

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном смягчении ограничений против России для переговоров по Украине. Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ. "Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

сша

россия

украина

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сша, россия, андрей клишас, виктория нуланд, совет федерации рф, украина, санкции в отношении россии, санкции