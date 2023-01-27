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Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас - РИА Новости, 27.01.2023
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:22
2023-01-27T11:22
2023-01-27T11:22
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андрей клишас
виктория нуланд
совет федерации рф
украина
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение США о возможном смягчении ограничений против России для переговоров по Украине. Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ. "Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас
Клишас заявил, что незаконные санкции США не могут быть предметом переговоров