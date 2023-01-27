https://ria.ru/20230127/postavki-1847837751.html
"Москвич" планирует начать поставки автомобилей еще в 12 городов России
"Москвич" планирует начать поставки автомобилей еще в 12 городов России - РИА Новости, 27.01.2023
"Москвич" планирует начать поставки автомобилей еще в 12 городов России
Автозавод "Москвич" в феврале планирует начать поставки своих автомобилей бренда еще в 12 городов России, также ищет дилеров в Сочи и Симферополе, говорится в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:07
2023-01-27T13:07
2023-01-27T13:36
экономика
авто
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сочи
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renault logan
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автозавод "Москвич" в феврале планирует начать поставки своих автомобилей бренда еще в 12 городов России, также ищет дилеров в Сочи и Симферополе, говорится в сообщении автопроизводителя."Москвич" определил еще 20 дилерских центров в 12 городах России: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск. Отгрузки автомобилей начнутся в феврале", - говорится в сообщении.Теперь дилерская сеть бренда представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах, подчеркнули в компании.В "Москвиче" также отметили, что интерес россиян к модельному ряду растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится. "С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве", - добавили в пресс-службе.Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.
https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html
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экономика, авто, россия, сочи, симферополь, renault logan
Экономика, Авто, Россия, Сочи, Симферополь, Renault Logan
13:07 27.01.2023 (обновлено: 13:36 27.01.2023)
"Москвич" планирует начать поставки автомобилей еще в 12 городов России
"Москвич" планирует начать поставки автомобилей еще в 12 городов России в феврале