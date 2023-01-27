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В МИД допустили развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана - РИА Новости, 27.01.2023
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В МИД допустили развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана
В МИД допустили развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана - РИА Новости, 27.01.2023
В МИД допустили развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана
Миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении в том случае, если в этом будет заинтересован Ереван, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:24
2023-01-27T16:24
в мире
армения
мария захарова
одкб
евросоюз
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении в том случае, если в этом будет заинтересован Ереван, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В октябре прошлого года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Сообщалось, что миссия "нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта". Миссия наблюдателей была рассчитана на два месяца. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html
https://ria.ru/20230124/obvinenie-1847055149.html
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в мире, армения, мария захарова, одкб, евросоюз, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Мария Захарова, ОДКБ, Евросоюз, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:24 27.01.2023
 
В МИД допустили развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана

Захарова допустила оперативное развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении в том случае, если в этом будет заинтересован Ереван, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
В октябре прошлого года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Сообщалось, что миссия "нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта". Миссия наблюдателей была рассчитана на два месяца.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияМария ЗахароваОДКБЕвросоюзАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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