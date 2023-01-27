В МИД допустили развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана
Захарова допустила оперативное развертывание миссии ОДКБ в Армении при интересе Еревана
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении в том случае, если в этом будет заинтересован Ереван, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
В октябре прошлого года главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. В конце октября миссия была развернута и приступила к работе. Сообщалось, что миссия "нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта". Миссия наблюдателей была рассчитана на два месяца.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.