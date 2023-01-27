https://ria.ru/20230127/obrazovanie-1847985652.html

Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями

Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ряду регионов реализовать в 2023-2025 годы проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:22

2023-01-27T18:22

2023-01-27T18:22

владимир путин

россия

образование - общество

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_66e9d6018d9567e21f2fdaf4c83b2b5d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ряду регионов реализовать в 2023-2025 годы проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми технологиями, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Нижегородской, Новгородской, Псковской и Рязанской областей, а также с органом исполнительной власти одного из новых субъектов РФ реализовать в 2023 – 2025 годах пилотный проект по созданию (строительству и оснащению) общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких передовых технологий и методов обучения, лучших практик", - говорится в перечне поручений. Так, поручено предусмотреть комплектование общеобразовательных организаций кадрами на основе конкурсного отбора с последующим прохождением программ повышения квалификации; создание информационной системы для координации деятельности общеобразовательных организаций и ее интеграцию с федеральной государственной информационной системой "Моя школа"; реализацию мероприятий, связанных с комплектованием указанных общеобразовательных организаций учащимися; выделение из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований на указанные цели. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, далее – один раз в квартал. Ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин; губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков; губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Рязанской области Павел Малков, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847102751.html

https://ria.ru/20230125/obrazovanie-1847226598.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, образование - общество, технологии