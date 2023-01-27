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Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями
Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ряду регионов реализовать в 2023-2025 годы проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:22
2023-01-27T18:22
владимир путин
россия
образование - общество
технологии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ряду регионов реализовать в 2023-2025 годы проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми технологиями, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Нижегородской, Новгородской, Псковской и Рязанской областей, а также с органом исполнительной власти одного из новых субъектов РФ реализовать в 2023 – 2025 годах пилотный проект по созданию (строительству и оснащению) общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких передовых технологий и методов обучения, лучших практик", - говорится в перечне поручений. Так, поручено предусмотреть комплектование общеобразовательных организаций кадрами на основе конкурсного отбора с последующим прохождением программ повышения квалификации; создание информационной системы для координации деятельности общеобразовательных организаций и ее интеграцию с федеральной государственной информационной системой "Моя школа"; реализацию мероприятий, связанных с комплектованием указанных общеобразовательных организаций учащимися; выделение из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований на указанные цели. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, далее – один раз в квартал. Ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин; губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков; губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Рязанской области Павел Малков, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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владимир путин, россия, образование - общество, технологии
Владимир Путин, Россия, Образование - Общество, Технологии
18:22 27.01.2023
 
Путин поручил создать образовательные организации с передовыми технологиями

Путин поручил создать общеобразовательные организации с передовыми технологиями

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ряду регионов реализовать в 2023-2025 годы проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми технологиями, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Нижегородской, Новгородской, Псковской и Рязанской областей, а также с органом исполнительной власти одного из новых субъектов РФ реализовать в 2023 – 2025 годах пилотный проект по созданию (строительству и оснащению) общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких передовых технологий и методов обучения, лучших практик", - говорится в перечне поручений.
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Так, поручено предусмотреть комплектование общеобразовательных организаций кадрами на основе конкурсного отбора с последующим прохождением программ повышения квалификации; создание информационной системы для координации деятельности общеобразовательных организаций и ее интеграцию с федеральной государственной информационной системой "Моя школа"; реализацию мероприятий, связанных с комплектованием указанных общеобразовательных организаций учащимися; выделение из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований на указанные цели.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года, далее – один раз в квартал. Ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин; губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков; губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Рязанской области Павел Малков, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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