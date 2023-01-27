https://ria.ru/20230127/normalizatsiya-1847966109.html

В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 27.01.2023

В ЕС высказались о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

В ЕС заявили, что нормализация между Арменией и Азербайджаном не должна стать заложницей конкуренции между ЕС и РФ, сказал РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:39

2023-01-27T17:39

2023-01-27T17:59

в мире

евросоюз

армения

азербайджан

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. В ЕС заявили, что нормализация между Арменией и Азербайджаном не должна стать заложницей конкуренции между ЕС и РФ, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Он комментировал реакцию МИД России на запуск новой двухгодичной европейской миссии в Армении по нормализации в регионе.Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.Он подчеркнул, что в ЕС считают, что РФ ошибается, считая, что роль ЕС в урегулировании между Арменией и Азербайджаном направлена против России. "Россия, очевидно, неправильно поняла цель этой миссии и продолжает неверно оценивать, как направленную против России, вовлеченность ЕС в наш общий соседний регион. Что еще более важно, - это не дело России. Миссия ЕС была запущена на основании запроса и свободного решения властей Армении. ЕС также, конечно, находился в контакте с властями Азербайджана по этому вопросу", - пояснил представитель европейской внешнеполитической службы.Он добавил, что "ЕС также знает о той роли, которую сыграла Россия, чтобы остановить столкновения в ноябре 2020 года"."Эта миссия является гражданской и будет служить ключевым элементом в поддержке усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений, которые прилагает ЕС. ЕС взял на себя эту роль после соответствующей просьбы со стороны обеих сторон", - указал собеседник агентства.Он отметил, что "цель миссии, в частности, заключается в содействии безопасности населения на местах и укреплении доверия. Все остальные слухи и домыслы, которые распространяются в эти дни в соцсетях, совершенно беспочвенны".МИД России в четверг, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявили, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники". "Они будут реагировать на поведение ЕСовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле", - добавили в МИД.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html

https://ria.ru/20230124/obvinenie-1847055149.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе