Россия не позволит реабилитировать нацизм, заявил Володин
Володин: Россия не позволит реабилитировать нацизм, чтобы трагедия блокады не повторилась
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Ленинград выстоял блокаду благодаря мужеству людей, их подвиг не будет забыт, не позволим реабилитировать нацизм, чтобы трагедия не повторилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"79 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады… Ленинградцы не сдались. Город выстоял благодаря мужеству и силе духа людей, вере в Победу. Их подвиг никогда не будет забыт. Чтобы трагедия не повторилась, никому не позволим реабилитировать нацизм", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Володин отметил, что жителям Ленинграда пришлось заплатить "страшную цену". "От снарядов и голода погибли почти миллион человек", - добавил он.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человека.