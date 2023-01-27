https://ria.ru/20230127/magate-1847740411.html

В "Росэнергоатоме" ответили на заявление МАГАТЭ о взрывах у Запорожской АЭС

В "Росэнергоатоме" ответили на заявление МАГАТЭ о взрывах у Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.01.2023

В "Росэнергоатоме" ответили на заявление МАГАТЭ о взрывах у Запорожской АЭС

Заявления инспекторов МАГАТЭ о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС направлены на дискредитацию России в вопросе обеспечения ядерной безопасности и на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T01:55

2023-01-27T01:55

2023-01-27T02:23

украина

энергодар

россия

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

росэнергоатом

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Заявления инспекторов МАГАТЭ о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС направлены на дискредитацию России в вопросе обеспечения ядерной безопасности и на оправдание ударов со стороны Украины, заявил РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал это заявление провокацией.Собеседник агентства назвал данной заявление "очередной попыткой нанести репетиционный удар по России как по государству, которое якобы не в состоянии обеспечивать ядерную безопасность станции".По мнению представителя "Росэнергоатома", не исключено, что после очередного удара со стороны Украины по промзоне, прилегающей к АЭС, или по береговой линии российская артиллерия нанесла ощутимый ответ. "Для того, чтобы в следующий раз они (украинская сторона) могли стрелять безнаказанно, в этот раз устраивается такая истерика (сотрудниками МАГАТЭ). Они этим и занимаются постоянно — либо они удары не слышат, либо говорят — это как я называю "прятаться в коридоре компетенции", - сказал он.Карчаа напомнил, что при последних ударах со стороны Украины непосредственно по территории ЗАЭС в конце ноября представители МАГАТЭ промолчали, в то время, как специалисты смогли точно определить, что удар был нанесен со стороны Марганца, расположенного на контролируемой Киевом территории.Советник главы "Росэнергоатома" назвал данное представление заблуждением, предупредив, что Россия в состоянии отличить реальную обеспокоенность от "нарочито показной с таким явным оттенком провокационности".По словам собеседника агентства, сотрудники МАГАТЭ умышленно не говорят, откуда велись обстрелы прилегающих к АЭС территорий и самой станции ранее, пытаясь таким образом возложить ответственность на Россию."Если бы это был не пиар, а это была бы работа, то всякий раз после нанесения Украиной удара непосредственно по станции они должны были бы делать такие аналогичные тревожные сообщения для мировой общественности. Но тогда пришлось бы говорить, откуда это все прилетает. А тут вот слышали мощные взрывы под забором вблизи. Кто стрелял, конечно, они не указывают. Все непонятное они трактуют против нас. Им же еще надо и как-то обосновывать появления своих миссий на всех атомных станциях, ну вот таким очень своеобразным образом они это делают", - сказал Карчаа.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.В Кремле отмечали, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг станции нет.

https://ria.ru/20230121/zaes-1846449719.html

https://ria.ru/20230127/aes-1847736653.html

https://ria.ru/20230124/demilitarizatsiya-1847192825.html

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украина, энергодар, россия, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом