https://ria.ru/20230127/kholokost-1847892439.html

Матвиенко рассказала, как ее мама спасла еврейскую семью в годы Холокоста

Матвиенко рассказала, как ее мама спасла еврейскую семью в годы Холокоста - РИА Новости, 27.01.2023

Матвиенко рассказала, как ее мама спасла еврейскую семью в годы Холокоста

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как ее мама в годы Великой Отечественной войны в период оккупации спасла от гибели еврейскую... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:47

2023-01-27T14:47

2023-01-27T14:48

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

великая отечественная война (1941-1945)

холокост

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как ее мама в годы Великой Отечественной войны в период оккупации спасла от гибели еврейскую семью. Матвиенко в Международный день памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Спикер Совета Федерации пообщалась с блокадниками-прихожанами синагоги, а также с учениками еврейских школ и приняла участие в церемонии зажжения семи свечей. Шесть из них зажигаются в память о 6 миллионах евреев, погибших во время Холокоста, и одна - в память о миллионе погибших в блокаду Ленинграда. Первую свечу в Большой хоральной синагоге зажег главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер. Память погибших в период Холокоста и годы блокады почтили минутой молчания. "Замечательно, что сегодня с нами молодые наши петербуржцы, потому что им надо это все (память о событиях Великой Отечественной войны) передавать, чтобы они это помнили, чтобы они не забывали, чтобы они об этом говорили. Мне это все рассказывали мои родители... Отец, который прошел всю войну, дошел до Берлина. И мама, у которой было у самой трое детей, она спасла еврейскую семью, когда была оккупация и еврейские погромы - на Украине она жила", - рассказала Матвиенко. "Она, рискуя собой, простая, обычная женщина, рискуя жизнью своих детей, спасла женщину, маму с двумя детьми. Когда оккупанты ушли, они благодарили бесконечно, потому что им грозила такая же участь, как всем тем, кого просто сгоняли на площади, а потом везли на уничтожение. Поэтому очень важно и в школах, и в синагоге, и в семье молодому подрастающему поколению говорить о том, что пережили наши отцы, деды", - добавила она. Международный день памяти жертв Холокоста установлен 27 января 2005 года — в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим, созданного в Польше немецкими нацистами в 1940 году. За время функционирования лагеря смерти, погибло около 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

https://ria.ru/20230126/putin-1847650465.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945), холокост