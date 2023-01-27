https://ria.ru/20230127/brutyan-1847807071.html

Брутян похвасталась регулярными подарками от Прилучного

Брутян похвасталась регулярными подарками от Прилучного - РИА Новости, 27.01.2023

Брутян похвасталась регулярными подарками от Прилучного

Зепюр Брутян похвасталась, что супруг почти каждый день преподносит ей живые цветы. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:52

2023-01-27T12:52

2023-01-27T12:52

шоубиз

павел прилучный

семья

отношения

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зепюр Брутян похвасталась, что супруг почти каждый день преподносит ей живые цветы. Кроме того, она отметила внимательность избранника по отношению к ней. Пользователи Сети восхитились поступками супруга Брутян. Брутян и Прилучный поженились в прошлом году. В ноябре поклонники пары заподозрили актрису в беременности. Однако супруги никак не прокомментировали слухи о пополнении в семье. Ранее звезда "Мажора" раскрыл детали отношений детей от первого брака с мачехой. Он поделился, что сыну и дочери понравилась его новая избранница.

https://ria.ru/20221013/priluchnyy-1823662172.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел прилучный, семья, отношения