Брутян похвасталась регулярными подарками от Прилучного
Брутян похвасталась регулярными подарками в виде свежих цветов от Прилучного
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". День первый
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зепюр Брутян похвасталась, что супруг почти каждый день преподносит ей живые цветы.
Кадр из видео, размещенного Зепюр Брутян в социальной сети
Кадр из видео, размещенного Зепюр Брутян в социальной сети
"Я очень люблю живые цветы. Причем именно в вазе, а не в горшках. С самого начала наших отношений почти каждый день я получаю от супруга красивые цветы", – поделилась актриса в своей соцсети.
Кроме того, она отметила внимательность избранника по отношению к ней.
"На съемках сериала всем актерам вручали цветы. Прощаясь, я произнесла: "Люблю, когда в доме красивые живые цветы". Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу", – заключила знаменитость.
Пользователи Сети восхитились поступками супруга Брутян.
"Счастье, когда рядом такой мужчина!", "Очень ценно, когда мужчины запоминают такие мелочи", "Какие же вы милые! Счастья вам!", "Мужчина, который любит, всегда будет помнить о предпочтениях своей женщины", – отреагировали подписчики.
Брутян и Прилучный поженились в прошлом году. В ноябре поклонники пары заподозрили актрису в беременности. Однако супруги никак не прокомментировали слухи о пополнении в семье.
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