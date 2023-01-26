https://ria.ru/20230126/zaes-1847731381.html

Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС

Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2023

Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС

Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС сложны из-за "чувствительных военных вопросов", заявил в четверг генеральный директор Международного... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T23:03

2023-01-26T23:03

2023-01-26T23:03

в мире

россия

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запорожская аэс

рафаэль гросси

энергодар

украина

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС сложны из-за "чувствительных военных вопросов", заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По словам Гросси, переговоры с Украиной и Россией о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС "были сложными, поскольку затрагивали чувствительные военные вопросы". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230121/rosenergoatom-1846428032.html

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в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, украина