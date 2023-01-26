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Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2023
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Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС
Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2023
Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС
Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС сложны из-за "чувствительных военных вопросов", заявил в четверг генеральный директор Международного... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T23:03
2023-01-26T23:03
в мире
россия
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
энергодар
украина
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС сложны из-за "чувствительных военных вопросов", заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По словам Гросси, переговоры с Украиной и Россией о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС "были сложными, поскольку затрагивали чувствительные военные вопросы". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, украина
В мире, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Энергодар, Украина
23:03 26.01.2023
 
Гросси назвал причину сложности переговоров по защитной зоне вокруг ЗАЭС

Гросси назвал переговоры по защитной зоне вокруг ЗАЭС сложными из-за "военных вопросов"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС сложны из-за "чувствительных военных вопросов", заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
"Я уже несколько месяцев призываю к созданию зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Я благодарен за мощную поддержку, которую я получил от многих мировых лидеров, в том числе в Европе, но нужно больше. Мы не можем остановиться", - приводит слова Гросси сайт агентства.
По словам Гросси, переговоры с Украиной и Россией о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС "были сложными, поскольку затрагивали чувствительные военные вопросы".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В миреРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиЭнергодарУкраина
 
 
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