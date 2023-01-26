https://ria.ru/20230126/voyna-1847715911.html

В Совфеде предложили размещать информацию о событиях ВОВ на разных языках

В Совфеде предложили размещать информацию о событиях ВОВ на разных языках - РИА Новости, 26.01.2023

В Совфеде предложили размещать информацию о событиях ВОВ на разных языках

Сенатор РФ от Ярославской области Александр Русаков в ходе Международного общественного форума по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:31

2023-01-26T20:31

2023-01-26T20:31

общество

россия

ярославская область

евразия

великая отечественная война (1941-1945)

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Сенатор РФ от Ярославской области Александр Русаков в ходе Международного общественного форума по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах высказался за размещение правдивой информации об этом на международных языках. Ассамблея народов Евразии проводит 26-27 января международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Новые форматы противодействия переписыванию истории – коммуникационные методологии и возможности". Форум проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют представители в Москве, Крыму, Казахстане, Белоруссии, Словении. "Для того, чтобы мы могли воздействовать, а я позволю себе это слово сказать, но воздействовать правдивой, научно обоснованной информацией и знаниями, мы не должны замыкаться в языковой группе. Потому что мир большой, и мы должны делать так, чтобы все, кто хочет изучать историю Второй мировой войны и знать нашу обоснованную точку зрения, могли иметь доступ к ней, в том числе на международных языках", - сказал Русаков в ходе форума.

https://ria.ru/20230120/genotsid-1846165599.html

россия

ярославская область

евразия

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общество, россия, ярославская область, евразия, великая отечественная война (1941-1945), совет федерации рф