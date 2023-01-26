https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847546951.html
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование - РИА Новости, 26.01.2023
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование
Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:10
2023-01-26T12:10
2023-01-26T12:10
общество
владимир путин
волгоград
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845414681_0:189:3188:1982_1920x0_80_0_0_4af3ef7c91c411c25b3840f75076f72f.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим после того, как планы будут уточнены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посещать памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля к 80-летию победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845414681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7510dfb480a36a9235f53f93690229d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, волгоград, россия, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), дмитрий песков
Общество, Владимир Путин, Волгоград, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Сталинградская битва (1942-1943), Дмитрий Песков
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование
Песков: Кремль своевременно сообщит, если Путин приедет на 80-летие Сталинградской битвы