https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847546951.html

В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование

В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование - РИА Новости, 26.01.2023

В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование

Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:10

2023-01-26T12:10

2023-01-26T12:10

общество

владимир путин

волгоград

россия

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим после того, как планы будут уточнены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посещать памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля к 80-летию победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html

волгоград

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, волгоград, россия, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), дмитрий песков