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В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование - РИА Новости, 26.01.2023
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В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование - РИА Новости, 26.01.2023
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование
Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:10
2023-01-26T12:10
общество
владимир путин
волгоград
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы сообщим после того, как планы будут уточнены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посещать памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде. Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля к 80-летию победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
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общество, владимир путин, волгоград, россия, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), дмитрий песков
Общество, Владимир Путин, Волгоград, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Сталинградская битва (1942-1943), Дмитрий Песков
12:10 26.01.2023
 
В Кремле не исключили, что Путин приедет в Волгоград на празднование

Песков: Кремль своевременно сообщит, если Путин приедет на 80-летие Сталинградской битвы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о посещении президентом РФ Владимиром Путиным памятных мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим после того, как планы будут уточнены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посещать памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде.
Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:08
Жительница военного Сталинграда призвала оставить городу нынешнее имя
 
ОбществоВладимир ПутинВолгоградРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Сталинградская битва (1942-1943)Дмитрий Песков
 
 
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