08:00 26.01.2023 (обновлено: 08:10 26.01.2023)
"Никакого НАТО": что вынудит Турцию пустить Швецию в альянс
© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
© AP Photo / Presidential Press Service
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Анкара, долгое время тормозившая заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, вновь взвинтила ставки. После провокации в Стокгольме турки вообще не хотят давать шведам зеленый свет. Но последнее слово пока не сказано — стороны взяли тайм-аут. РИА Новости разбиралось, чем все может закончиться.
Кто стоит за провокацией
В январе по Швеции прокатилась волна разрозненных антитурецких выступлений. Особое возмущение Анкары вызвала акция в Стокгольме в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции и ряде других стран террористической. После эмоционального митинга глава крайне правой организации Stram Kurs ("Жесткий курс"), датский юрист Расмус Палудан демонстративно сжег Коран.
© AFP 2023 / TT News Agency/FREDRIK SANDBERGЛидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан во время акции у посольства Турции в Стокгольме
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан во время акции у посольства Турции в Стокгольме
Он и раньше такое проделывал — в Дании. Получив камнем по голове от сирийского эмигранта, переместился в Швецию. Теперь у него шведское гражданство.
Митинг в Стокгольме власти согласовали. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что это "поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию". В итоге выходка датчанина обернулась очередным турецко-шведским обострением.
Вынужденная пауза
"Совершенный в Швеции гнусный акт — оскорбление для всех, кто уважает основные права человека, включая права мусульман", — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, теперь Стокгольм не получит от Анкары "никакой поддержки относительно членства в НАТО".
Визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, назначенный на 27 января, отменили. Со Стокгольмом сейчас не о чем говорить, ситуация "идет назад", отметили в Анкаре.
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Финляндия, подавшая заявку в НАТО в паре с соседями, попыталась разрядить обстановку. Министр иностранных дел Пекки Хаависто сообщил 23 января о продолжении контактов с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Но необходимо время, чтобы "страсти улеглись". "Думаю, переговоры в трехстороннем формате с Турцией приостановят на пару недель", — предположил дипломат.
На вопрос о том, готова ли Финляндия двигаться в НАТО без Швеции, Хаависто ответил, что предпочел бы "парный" вариант. Однако в Хельсинки готовы и к смене стратегии. Анкара и Стокгольм очень далеки от компромисса. "Турки хотят того, чего мы не можем или не хотим им дать", — признавал ранее шведский премьер Ульф Кристерссон.
В ожидании выборов
Есть и еще одно важное обстоятельство. Эрдоган официально подтвердил, что президентские выборы в Турции состоятся 14 мая (до этого речь шла об июне).
Для него противостояние диктату НАТО, РПК и поддерживающей ее Швеции — часть предвыборной программы. Прошлогодние опросы показывали: рейтинг президента падал в основном из-за претензий в "прогибании" под США и ЕС. Поэтому до мая Эрдогану уступки ни к чему.
В Америке и Европе тоже ждут турецких выборов и, очевидно, надеются на смену власти. Однако пока поражение Эрдогана не просматривается.
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Понятно, что в любом случае на Анкару продолжат давить, добиваясь разблокировки шведской и финской заявок. К тому же в рукаве у США есть несколько козырей.
Американский рычаг
В Вашингтоне обсуждают возможность продажи Анкаре истребителей F-16. Сделку заморозили в 2020-м.
Как утверждают источники The Wall Street Journal, конгресс это одобрит, если Анкара позволит Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Предполагается, что турки получат 40 истребителей, ракеты и другие боеприпасы. Сумма контракта — 20 миллиардов долларов.
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Пока же Белый дом задабривает Анкару дипломатически. В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря Энтони Блинкена и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Американец похвалил партнеров за посредничество в зерновой сделке и указал на неизменность союзнических отношений двух стран.
"Это не значит, что нет разногласий, однако, когда они возникают, мы преодолеваем их в партнерском духе", — добавил Блинкен.
Чавушоглу в ответном слове не упомянул Финляндию и Швецию, но отметил важность контракта по F-16: "Как мы уже говорили, это касается не только Турции — и НАТО, и США. Это в наших общих стратегических интересах".
В совместном коммюнике говорится, что стороны "обсудили укрепление оборонного партнерства, включая модернизацию парка турецких F-16", "подчеркнули взаимную приверженность к расширению альянса за счет квалифицированных кандидатов", подтвердили стремление "укрепить координацию и солидарность НАТО перед лицом текущих угроз и вызовов".
Повышение ставок
Кроме того, турки стремятся вернуться в программу разработки и поставок истребителей пятого поколения F-35, из которой их исключили за покупку российских зенитных систем С-400. Тут тоже есть подвижки.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II
В январе это обсуждали в Вашингтоне представители министерств обороны США и Турции. Еще год назад речи о возвращении Анкары в программу вообще не шло.
"Шесть F-35 для нас уже находятся в ангаре", — заверил глава военного ведомства Хулуси Акар журналистов газеты Turkish Millet.
Через полгода состоится очередной саммит НАТО. И там альянс хотел бы предстать перед миром вместе со Швецией и Финляндией — чтобы продемонстрировать распиаренную "политику открытых дверей". Вопрос в том, успеют ли американцы заплатить Турции приемлемую для Анкары цену, чтобы избежать репутационных потерь.