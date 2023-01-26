Лавров прибыл с визитом в Эритрею
Глава МИД Лавров, находящийся в турне по странам Африки, прибыл в Эритрею
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МАССАУА (Эритрея), 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках турне по странам Африки прибыл с визитом в Эритрею - государство в Восточной Африке в районе Африканского рога, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что по прибытии в портовый город Массауа на Красном море Лавров отправится в столицу страны Асмэру на встречу с президентом страны Исайясом Афеверки. Афеверки занимает пост главы государства с 1993 года и является первым и пока единственным президентом Эритреи, которая в мае того же года получила независимость от Эфиопии.
Российский министр ранее никогда не посещал Эритрею, но страны поддерживают политический диалог. В апреле прошлого года глава МИД этой страны Осман Салех приезжал с визитом в Москву.
Эритрея с 2009 по 2018 годы находилась под санкциями СБ ООН, которые подразумевали оружейное эмбарго, замораживание активов и запрещали поездки в страну. Санкции были введены из-за поддержки, которую эритрейские власти оказывали вооруженным группам в Сомали, а также из-за приграничного конфликта в Джибути. После подписания мирного договора между Эритреей и Эфиопией, которые воевали в 1998-2000 годы, в СБ ООН была принята резолюция о снятии санкций с Асмэры.
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай ранее в интервью РИА Новости выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Асмэры в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах будет возрастать и укрепляться. Он подчеркнул, что Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад.
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Эритрея ранее осудила санкции, введенные против России в прошлом году после начала спецоперации на Украине. Глава МИД Салех говорил, что от этих санкций пострадают в первую очередь страны Африканского Рога, потому что ограничительные меры нарушили поставки российского продовольствия в африканские страны.
При голосовании в ГА ООН по резолюциям, осуждающим действия России в кризисе вокруг Украины, Эритрея воздерживается. Асмэра голосовала против исключения России из СПЧ ООН.