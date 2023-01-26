https://ria.ru/20230126/lavrov-1847623357.html

Лавров прибыл с визитом в Эритрею

Лавров прибыл с визитом в Эритрею - РИА Новости, 26.01.2023

Лавров прибыл с визитом в Эритрею

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках турне по странам Африки прибыл с визитом в Эритрею - государство в Восточной Африке в районе Африканского... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:43

2023-01-26T15:43

2023-01-26T15:43

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МАССАУА (Эритрея), 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках турне по странам Африки прибыл с визитом в Эритрею - государство в Восточной Африке в районе Африканского рога, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что по прибытии в портовый город Массауа на Красном море Лавров отправится в столицу страны Асмэру на встречу с президентом страны Исайясом Афеверки. Афеверки занимает пост главы государства с 1993 года и является первым и пока единственным президентом Эритреи, которая в мае того же года получила независимость от Эфиопии. Российский министр ранее никогда не посещал Эритрею, но страны поддерживают политический диалог. В апреле прошлого года глава МИД этой страны Осман Салех приезжал с визитом в Москву. Эритрея с 2009 по 2018 годы находилась под санкциями СБ ООН, которые подразумевали оружейное эмбарго, замораживание активов и запрещали поездки в страну. Санкции были введены из-за поддержки, которую эритрейские власти оказывали вооруженным группам в Сомали, а также из-за приграничного конфликта в Джибути. После подписания мирного договора между Эритреей и Эфиопией, которые воевали в 1998-2000 годы, в СБ ООН была принята резолюция о снятии санкций с Асмэры. Посол Эритреи в России Петрос Цеггай ранее в интервью РИА Новости выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Асмэры в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах будет возрастать и укрепляться. Он подчеркнул, что Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад. Эритрея ранее осудила санкции, введенные против России в прошлом году после начала спецоперации на Украине. Глава МИД Салех говорил, что от этих санкций пострадают в первую очередь страны Африканского Рога, потому что ограничительные меры нарушили поставки российского продовольствия в африканские страны. При голосовании в ГА ООН по резолюциям, осуждающим действия России в кризисе вокруг Украины, Эритрея воздерживается. Асмэра голосовала против исключения России из СПЧ ООН. Ранее на этой неделе Лавров в рамках африканского турне провел переговоры с руководством ЮАР, Эсватини и Анголы.

https://ria.ru/20230108/udobreniya-1843465078.html

https://ria.ru/20221228/afrika-1841791903.html

https://ria.ru/20230108/sotrudnichestvo-1843459151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эритрея, россия, сергей лавров