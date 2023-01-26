Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале
Безвизовые групповые поездки из Приморья в Китай могут запустить с 8 февраля
© AP Photo / Andy WongФестиваль фонарей в районе Яньцин, Пекин
© AP Photo / Andy Wong
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Соглашение о безвизовых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие в феврале, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
"Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии, на котором будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках. О результатах будет сообщено дополнительно", — написал Крепский в своем Telegram-канале.
По его словам, к концу января удалось получить "основные согласования государственных контролирующих органов", но еще не утвержден механизм регистрации списков тургрупп. Это займет дополнительное время из-за приуроченных к китайскому Новому году выходных в КНР, отметил Крепский.
С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что ограничения на въезд в страну сняты для всех россиян, имеющих действующие визы.
Китай в начале января отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и тестирование на COVID-19 по прибытии из-за границы. Для въезда теперь нужен только отрицательный ПЦР не старше 48 часов.