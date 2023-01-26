https://ria.ru/20230126/kitay-1847515843.html

Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале

Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале - РИА Новости, 26.01.2023

Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале

Соглашение о безвизовых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие в феврале, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:50

2023-01-26T10:50

2023-01-26T10:50

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китай

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Соглашение о безвизовых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие в феврале, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский."Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии, на котором будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках. О результатах будет сообщено дополнительно", — написал Крепский в своем Telegram-канале.По его словам, к концу января удалось получить "основные согласования государственных контролирующих органов", но еще не утвержден механизм регистрации списков тургрупп. Это займет дополнительное время из-за приуроченных к китайскому Новому году выходных в КНР, отметил Крепский.С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что ограничения на въезд в страну сняты для всех россиян, имеющих действующие визы.Китай в начале января отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и тестирование на COVID-19 по прибытии из-за границы. Для въезда теперь нужен только отрицательный ПЦР не старше 48 часов.

https://ria.ru/20230123/kitayskiy-1846840954.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, китай, приморский край, туризм