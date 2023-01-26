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Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
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Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале
Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале - РИА Новости, 26.01.2023
Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале
Соглашение о безвизовых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие в феврале, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:50
2023-01-26T10:50
туризм
новости - туризм
китай
приморский край
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Соглашение о безвизовых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие в феврале, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский."Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии, на котором будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках. О результатах будет сообщено дополнительно", — написал Крепский в своем Telegram-канале.По его словам, к концу января удалось получить "основные согласования государственных контролирующих органов", но еще не утвержден механизм регистрации списков тургрупп. Это займет дополнительное время из-за приуроченных к китайскому Новому году выходных в КНР, отметил Крепский.С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что ограничения на въезд в страну сняты для всех россиян, имеющих действующие визы.Китай в начале января отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и тестирование на COVID-19 по прибытии из-за границы. Для въезда теперь нужен только отрицательный ПЦР не старше 48 часов.
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новости - туризм, китай, приморский край, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Приморский край, Туризм
10:50 26.01.2023
 
Безвизовые поездки из Приморья в Китай могут возобновиться в феврале

Безвизовые групповые поездки из Приморья в Китай могут запустить с 8 февраля

© AP Photo / Andy WongФестиваль фонарей в районе Яньцин, Пекин
Фестиваль фонарей в районе Яньцин, Пекин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Соглашение о безвизовых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие в феврале, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
"Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии, на котором будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках. О результатах будет сообщено дополнительно", — написал Крепский в своем Telegram-канале.
По его словам, к концу января удалось получить "основные согласования государственных контролирующих органов", но еще не утвержден механизм регистрации списков тургрупп. Это займет дополнительное время из-за приуроченных к китайскому Новому году выходных в КНР, отметил Крепский.
С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что ограничения на въезд в страну сняты для всех россиян, имеющих действующие визы.
Китай в начале января отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и тестирование на COVID-19 по прибытии из-за границы. Для въезда теперь нужен только отрицательный ПЦР не старше 48 часов.
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