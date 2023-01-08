https://ria.ru/20230108/soobschenie-1843500408.html

На АПП Краскино — Хуньчунь возобновили пассажирское сообщение

На АПП Краскино — Хуньчунь возобновили пассажирское сообщение - РИА Новости, 08.01.2023

На АПП Краскино — Хуньчунь возобновили пассажирское сообщение

Пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Краскино-Хуньчунь на российско-китайской границе возобновлено с 8 января, ограничения на въезд сняты... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:11

2023-01-08T16:11

2023-01-08T16:11

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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Краскино-Хуньчунь на российско-китайской границе возобновлено с 8 января, ограничения на въезд сняты для всех граждан, имеющих действующие визы, заявили РИА Новости в воскресенье в генеральном консульстве РФ в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин. "С 8 января этого года возобновлено пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска Краскино-Хуньчунь на российско-китайской границе. Снятие ограничений касается любых категорий граждан, имеющих действующие визы, включая туристов", - сообщили в дипмиссии. В генконсульстве отметили, что для въезда на территорию КНР водителям и пассажирам необходимо иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. "Наличие "кода здоровья", прохождение ПЦР-тестирования и обязательного карантина по прибытии в страну не требуется, однако необходимость заполнения декларации здоровья сохраняется", - добавили в дипмиссии. Кроме того, лица, у которых имеются симптомы респираторных заболеваний, в том числе повышенная температура тела, могут быть подвергнуты дополнительному тестированию на наличие антигена COVID-19 во время прохождения таможенного контроля. В случае выявления инфекции в бессимптомной или легкой форме и при отсутствии иных тяжелых заболеваний может быть предусмотрена самоизоляция по месту жительства или пребывания. По сведениям генконсульства, за 8 января на территорию КНР через пункт Краскино-Хуньчунь въехали 19 россиян. Китай с 8 января отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы. Китай в декабре прошлого года начал активно ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. Власти оперативно стали отменять ограничения, что повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране.

https://ria.ru/20230108/knr-1843432340.html

https://ria.ru/20230104/kitay-1843014287.html

https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, шэньян