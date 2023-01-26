https://ria.ru/20230126/germaniya-1847728718.html

Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова

Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова - РИА Новости, 26.01.2023

Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова

Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за неуместный твит о визите главы МИД России Сергея... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:39

2023-01-26T22:39

2023-01-26T23:13

политика

германия

юар

россия

сергей лавров

африканский союз

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832625921_214:434:2115:1503_1920x0_80_0_0_fc1872f1a28a7b8d2c9949096f24f933.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за неуместный твит о визите главы МИД России Сергея Лаврова в ЮАР.Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение в Twitter, в котором говорилось, что российский дипломат приехал на континент не для того, чтобы смотреть на "леопардов" (в посте использовался стикер с изображением животного. — Прим. ред.), а для того, чтобы заявить о намерении украинских властей "уничтожить все русское".Пресс-секретарь Африканского союза, комментируя выпад МИД Германии, заявила, что он расценивается как насмешка над регионом и местными жителями.В ведомстве добавили, что под "леопардами" изначально подразумевали немецкие танки Leopard 2, которые Берлин планирует передать Вооруженным силам Украины.Ранее на этой неделе Лавров в рамках африканского турне провел переговоры с руководством ЮАР, Эсватини и Анголы.

https://ria.ru/20230126/germaniya-1847646314.html

https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html

германия

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, германия, юар, россия, сергей лавров, африканский союз, вооруженные силы украины