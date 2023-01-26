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Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова - РИА Новости, 26.01.2023
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Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова
Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова - РИА Новости, 26.01.2023
Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова
Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за неуместный твит о визите главы МИД России Сергея... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:39
2023-01-26T23:13
политика
германия
юар
россия
сергей лавров
африканский союз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за неуместный твит о визите главы МИД России Сергея Лаврова в ЮАР.Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение в Twitter, в котором говорилось, что российский дипломат приехал на континент не для того, чтобы смотреть на "леопардов" (в посте использовался стикер с изображением животного. — Прим. ред.), а для того, чтобы заявить о намерении украинских властей "уничтожить все русское".Пресс-секретарь Африканского союза, комментируя выпад МИД Германии, заявила, что он расценивается как насмешка над регионом и местными жителями.В ведомстве добавили, что под "леопардами" изначально подразумевали немецкие танки Leopard 2, которые Берлин планирует передать Вооруженным силам Украины.Ранее на этой неделе Лавров в рамках африканского турне провел переговоры с руководством ЮАР, Эсватини и Анголы.
https://ria.ru/20230126/germaniya-1847646314.html
https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html
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политика, германия, юар, россия, сергей лавров, африканский союз, вооруженные силы украины
Политика, Германия, ЮАР, Россия, Сергей Лавров, Африканский союз, Вооруженные силы Украины
22:39 26.01.2023 (обновлено: 23:13 26.01.2023)
 
Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова

МИД Германии извинился перед Африканским союзом за высказывание в адрес Лаврова

© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за неуместный твит о визите главы МИД России Сергея Лаврова в ЮАР.
Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение в Twitter, в котором говорилось, что российский дипломат приехал на континент не для того, чтобы смотреть на "леопардов" (в посте использовался стикер с изображением животного. — Прим. ред.), а для того, чтобы заявить о намерении украинских властей "уничтожить все русское".
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 16:35
Передав танки, Германия полностью развернула свою политику, считает эксперт
Пресс-секретарь Африканского союза, комментируя выпад МИД Германии, заявила, что он расценивается как насмешка над регионом и местными жителями.

"Ваша точка зрения принята, извините. Мы ценим наших африканских партнеров", — ответили в Берлине.

В ведомстве добавили, что под "леопардами" изначально подразумевали немецкие танки Leopard 2, которые Берлин планирует передать Вооруженным силам Украины.
Ранее на этой неделе Лавров в рамках африканского турне провел переговоры с руководством ЮАР, Эсватини и Анголы.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 20:43
Шольц заявил, что "Россия должна проиграть" в конфликте на Украине
 
ПолитикаГерманияЮАРРоссияСергей ЛавровАфриканский союзВооруженные силы Украины
 
 
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