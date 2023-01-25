https://ria.ru/20230125/zakon-1847301658.html

ГД приняла закон об обязательном сборе геномной информации у подозреваемых

ГД приняла закон об обязательном сборе геномной информации у подозреваемых - РИА Новости, 25.01.2023

ГД приняла закон об обязательном сборе геномной информации у подозреваемых

Госдума на пленарном заседании приняла закон правительства об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:57

2023-01-25T12:57

2023-01-25T12:57

алексей куринный

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон правительства об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых. Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК (в тексте законопроекта геномная информация - биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте. Законопроект был внесен в Думу 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. При этом были отклонены поправки депутата ГД от КПРФ Алексея Куринного, в которых предлагалось сократить круг лиц, у которых собирают информацию, до подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847299104.html

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алексей куринный, госдума рф, кпрф