https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти

Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти - РИА Новости, 25.01.2023

Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти

Запад громко отказался от нефти из России, но покупает ее в обход собственных запретов. Первыми импорт "прекратили" британцы — и тут же наладили поставки по... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:14

экономика

борис джонсон

россия

великобритания

индия

shell

greenpeace

sunday times

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад громко отказался от нефти из России, но покупает ее в обход собственных запретов. Первыми импорт "прекратили" британцы — и тут же наладили поставки по разным серым схемам. К зиме придумали новую: черное золото потекло к ним с индийских НПЗ. Нефтяные смеси, в которых львиную долю занимает российское сырье, приобретает практически вся Европа."Не чуждо лицемерие"Лондон ввел эмбарго на золото в июле, на уголь — в августе, на нефть — в декабре. Так, если в 2021-м Великобритания закупила российских нефтепродуктов почти на 600 миллионов долларов, то к июню 2022-го импорт полностью прекратился. Но, как вскоре выяснилось, только на словах.В Greenpeace, проанализировав данные автоматизированного трекера супертанкеров, сообщили: с января по июль в страну ввезли нефти из России на 275 миллионов долларов.Об этом писала и Sunday Times. Танкеры приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии, Польши, но нефть была российской. Формально законы не нарушались: в Британии импортером считают страну-отправителя, а не производителя.Парламентарии призвали закрыть лазейку. "Кто знает, сколько сырья попало на рынок с неправильной маркировкой и, соответственно, в обход санкций. Нужно принять меры и положить этому конец раз и навсегда", — требовал лидер консерваторов Иэн Дункан Смит.Новая схемаПоговорили и забыли. А сейчас добавилась новая схема. Британия резко нарастила поставки с крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии. Сырье там — из России.Нью-Дели и Пекин стали крупнейшими торговыми партнерами Москвы. По информации Международного энергетического агентства (МЭА), с февраля Индия увеличила закупки российской нефти в 36 раз — с 30 тысяч до 1,08 миллиона баррелей в день. Китай — до 830 тысяч. Общий поток топлива в Азию увеличился втрое — до 2,5 миллиона. По подсчетам S&P Global Commodities at Sea, доля КНР и Индии в морских поставках сырой нефти из России достигла 68 процентов. "Азиатские гиганты поглотили европейские баррели практически полностью", — констатировали эксперты.Каждый пятый баррельПо сведениям платформы сырьевой аналитики Kpler, в 2022-м Джамнагарский НПЗ получил 215 партий нефти и мазута из России — в четыре раза больше, чем в 2021-м.Великобритания приобрела в Джамнагаре порядка десяти миллионов баррелей дизеля и других нефтепродуктов. В 2021-м было всего четыре. Особенно поток усилился с декабря — как ввели эмбарго.Определить, сколько именно нефти утекло в обход санкций, невозможно. НПЗ, как правило, смешивают сырье. Но в целом картина абсолютно ясная.Российская "подпитка"Британские покупатели заменили прямой импорт на косвенный и продолжают поддерживать нефтяную промышленность России, отмечает Telegraph.В Киеве этим крайне недовольны. Как заявил Олег Устенко, советник президента Украины, британские компании "эксплуатируют слабости санкционного режима", все обходные пути нужно перекрыть.Запад тут бессилен: российские поставки слишком важны для мирового рынка, подчеркивают в Facts Global Energy.Концы в водуКомпании уверяли, что тщательно проверяют происхождение сырья. Например, в Shell "всеми силами" стремятся избегать "топлива, которое может содержать что-то из России".Однако эксперты еще до эмбарго предупреждали: это бессмысленно. Все равно что искать иголку в стоге сена."Документы можно составить так, что ничего не выяснишь. Самый простой способ: заливаем российскую ESPO в танкеры, подходим к индийскому судну, где уже есть нефть с Ближнего Востока. Смешиваем: саудовской 70 процентов, нашей — 30. И отправляем дальше. Попробуй проверь", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.На любой вкусПодобные смеси распробовали по всей Европе. В частности, Shell с удовольствием покупала такое сырье еще прошлой весной. Трейдеры окрестили его "латвийским", поскольку "купаж" готовили в Вентспилсском порту.Есть и исторические прецеденты. Так, санкционную иранскую и венесуэльскую нефть продавали на Дальнем Востоке как "малайзийскую" или "сингапурскую" смесь.Сейчас же, утверждают в Bloomberg, в "сингапурской" преобладают российские ингредиенты. Островной город-государство — важнейший международный хаб вывода углеводородов из-под западных запретов.По информации аналитической компании Vortexa, в декабре терминалы Сингапура приняли вдвое больше российского сырья и мазута, чем годом ранее. Смешанные нефтепродукты затем поступают в Северо-Восточную Азию, а оттуда — в Европу. С ценовыми накрутками, зато "очищенные от санкций".

https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html

https://ria.ru/20230111/neft-1844096324.html

https://ria.ru/20221225/dizel-1841222476.html

https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html

https://ria.ru/20221216/neft-1838989309.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, борис джонсон, россия, великобритания, индия, shell, greenpeace, sunday times, санкции в отношении россии, нефть, китай, индия