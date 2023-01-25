https://ria.ru/20230125/leopard-1847359720.html

Генсек НАТО поддержал поставку Германией танков Leopard 2 Украине

Генсек НАТО поддержал поставку Германией танков Leopard 2 Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Генсек НАТО поддержал поставку Германией танков Leopard 2 Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил решение Германии поставить танки Leopard 2 Украине. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:46

2023-01-25T15:46

2023-01-25T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

россия

германия

украина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил решение Германии поставить танки Leopard 2 Украине. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем. "Я приветствую лидерство канцлера и Германии в вопросе поставок танков Leopard 2 Украине в координации с другими союзниками по НАТО и партнерами", - написал Столтенберг в Twitter. Он добавил, что танки "могут помочь Украине защитить себя, одержать победу, сохраниться в качестве независимого государства". Во вторник Столтенберг посетил Берлин, где встретился с главой минобороны Германии Борисом Писториусом. В Берлине он выразил уверенность, что решение по поставкам танков будет принято "в ближайшее время". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html

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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, россия, германия, украина, нато, twitter