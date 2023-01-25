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Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии - РИА Новости, 25.01.2023
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Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии - РИА Новости, 25.01.2023
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии
Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:57
2023-01-25T08:57
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины национального кадетского корпуса Индии, передает корреспондент РИА Новости. В этом году кадетскому корпусу Индии исполняется 75 лет. Помимо российских и индийских кадетов в праздновании принимают участие представители еще 18 стран. "В программе принимают участие пять суворовцев и пять воспитанниц пансиона минобороны РФ. Все они учащиеся с 8 по 11 класс. Отбор для участия в программе был требовательный - все участники должны быть англоговорящими, также они прошли тест на знание культуры и традиций Индии. Было более 100 вопросов, и мы отбирали лучших", - сказала начальник пансиона воспитанниц МО РФ Лариса Максимова. Представители России приняли участие в работе кадетского лагеря Национального кадетского корпуса Индии. Как сообщил ранее генеральный директор Национального кадетского корпуса генерал-лейтенант Гурбирпал Сингх, в работе лагеря примут участие более 2,1 тысячи кадетов из всех штатов и территорий Индии, а также "представители 19 дружественных стран, включая Аргентину, Бразилию, Монголию, Россию, Кыргызскую Республику, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Непал, Вьетнам, Мальдивы, Мозамбик, Маврикий, Сейшельские острова, Судан, США, Великобританию, Новую Зеландию и Фиджи". По словам Максимовой, во время зимних каникул суворовцы и воспитанницы пансиона МО РФ подготовили программу, включающую рассказ о России, ее обычаях и а также показ российских национальных песен и танцев, которую представили в Национальном кадетском корпусе Индии. Также российские кадеты примут участие в торжественном прохождении в составе парадных расчетов в Национальном кадетском центре. "Ребятам очень интересно в Индии. Им нравится культурная составляющая страны. Им нравятся монументальные древние строения, форты. Мальчикам понравились форты, артиллерийские сооружения. Да и девушкам тоже", - отметила Максимова. Как говорят сами кадеты, за время поездки они посетили города Дели, Джайпур и Агра, познакомились с индийской культурой, историей страны, а также пообщались с кадетами из других стран. "Немаловажным является возможность расширить свой кругозор, завести знакомства среди сверстников других стран. Стоит отметить, что международное общение способствует лучшему пониманию, что очень важно", - сказала воспитанница пансиона министерства обороны России София Сударикова.
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индия, россия, аргентина, в мире
Индия, Россия, Аргентина, В мире
08:57 25.01.2023
 
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии

Суворовцы приняли участие в праздновании 75-й годовщины кадетского корпуса Индии

© РИА Новости / Виталий ТимкивКадеты
Кадеты - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Кадеты. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины национального кадетского корпуса Индии, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году кадетскому корпусу Индии исполняется 75 лет. Помимо российских и индийских кадетов в праздновании принимают участие представители еще 18 стран.
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"В программе принимают участие пять суворовцев и пять воспитанниц пансиона минобороны РФ. Все они учащиеся с 8 по 11 класс. Отбор для участия в программе был требовательный - все участники должны быть англоговорящими, также они прошли тест на знание культуры и традиций Индии. Было более 100 вопросов, и мы отбирали лучших", - сказала начальник пансиона воспитанниц МО РФ Лариса Максимова.
Представители России приняли участие в работе кадетского лагеря Национального кадетского корпуса Индии. Как сообщил ранее генеральный директор Национального кадетского корпуса генерал-лейтенант Гурбирпал Сингх, в работе лагеря примут участие более 2,1 тысячи кадетов из всех штатов и территорий Индии, а также "представители 19 дружественных стран, включая Аргентину, Бразилию, Монголию, Россию, Кыргызскую Республику, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Непал, Вьетнам, Мальдивы, Мозамбик, Маврикий, Сейшельские острова, Судан, США, Великобританию, Новую Зеландию и Фиджи".
По словам Максимовой, во время зимних каникул суворовцы и воспитанницы пансиона МО РФ подготовили программу, включающую рассказ о России, ее обычаях и а также показ российских национальных песен и танцев, которую представили в Национальном кадетском корпусе Индии. Также российские кадеты примут участие в торжественном прохождении в составе парадных расчетов в Национальном кадетском центре.
"Ребятам очень интересно в Индии. Им нравится культурная составляющая страны. Им нравятся монументальные древние строения, форты. Мальчикам понравились форты, артиллерийские сооружения. Да и девушкам тоже", - отметила Максимова.
Как говорят сами кадеты, за время поездки они посетили города Дели, Джайпур и Агра, познакомились с индийской культурой, историей страны, а также пообщались с кадетами из других стран.
"Немаловажным является возможность расширить свой кругозор, завести знакомства среди сверстников других стран. Стоит отметить, что международное общение способствует лучшему пониманию, что очень важно", - сказала воспитанница пансиона министерства обороны России София Сударикова.
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