https://ria.ru/20230125/kadety-1847240055.html

Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии

Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии - РИА Новости, 25.01.2023

Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии

Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:57

2023-01-25T08:57

2023-01-25T08:57

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины национального кадетского корпуса Индии, передает корреспондент РИА Новости. В этом году кадетскому корпусу Индии исполняется 75 лет. Помимо российских и индийских кадетов в праздновании принимают участие представители еще 18 стран. "В программе принимают участие пять суворовцев и пять воспитанниц пансиона минобороны РФ. Все они учащиеся с 8 по 11 класс. Отбор для участия в программе был требовательный - все участники должны быть англоговорящими, также они прошли тест на знание культуры и традиций Индии. Было более 100 вопросов, и мы отбирали лучших", - сказала начальник пансиона воспитанниц МО РФ Лариса Максимова. Представители России приняли участие в работе кадетского лагеря Национального кадетского корпуса Индии. Как сообщил ранее генеральный директор Национального кадетского корпуса генерал-лейтенант Гурбирпал Сингх, в работе лагеря примут участие более 2,1 тысячи кадетов из всех штатов и территорий Индии, а также "представители 19 дружественных стран, включая Аргентину, Бразилию, Монголию, Россию, Кыргызскую Республику, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Непал, Вьетнам, Мальдивы, Мозамбик, Маврикий, Сейшельские острова, Судан, США, Великобританию, Новую Зеландию и Фиджи". По словам Максимовой, во время зимних каникул суворовцы и воспитанницы пансиона МО РФ подготовили программу, включающую рассказ о России, ее обычаях и а также показ российских национальных песен и танцев, которую представили в Национальном кадетском корпусе Индии. Также российские кадеты примут участие в торжественном прохождении в составе парадных расчетов в Национальном кадетском центре. "Ребятам очень интересно в Индии. Им нравится культурная составляющая страны. Им нравятся монументальные древние строения, форты. Мальчикам понравились форты, артиллерийские сооружения. Да и девушкам тоже", - отметила Максимова. Как говорят сами кадеты, за время поездки они посетили города Дели, Джайпур и Агра, познакомились с индийской культурой, историей страны, а также пообщались с кадетами из других стран. "Немаловажным является возможность расширить свой кругозор, завести знакомства среди сверстников других стран. Стоит отметить, что международное общение способствует лучшему пониманию, что очень важно", - сказала воспитанница пансиона министерства обороны России София Сударикова.

https://ria.ru/20221230/kadety-1842428338.html

https://ria.ru/20200508/1571166188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, аргентина, в мире