https://ria.ru/20230125/kadety-1847240055.html
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии - РИА Новости, 25.01.2023
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии
Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:57
2023-01-25T08:57
2023-01-25T08:57
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины национального кадетского корпуса Индии, передает корреспондент РИА Новости. В этом году кадетскому корпусу Индии исполняется 75 лет. Помимо российских и индийских кадетов в праздновании принимают участие представители еще 18 стран. "В программе принимают участие пять суворовцев и пять воспитанниц пансиона минобороны РФ. Все они учащиеся с 8 по 11 класс. Отбор для участия в программе был требовательный - все участники должны быть англоговорящими, также они прошли тест на знание культуры и традиций Индии. Было более 100 вопросов, и мы отбирали лучших", - сказала начальник пансиона воспитанниц МО РФ Лариса Максимова. Представители России приняли участие в работе кадетского лагеря Национального кадетского корпуса Индии. Как сообщил ранее генеральный директор Национального кадетского корпуса генерал-лейтенант Гурбирпал Сингх, в работе лагеря примут участие более 2,1 тысячи кадетов из всех штатов и территорий Индии, а также "представители 19 дружественных стран, включая Аргентину, Бразилию, Монголию, Россию, Кыргызскую Республику, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Непал, Вьетнам, Мальдивы, Мозамбик, Маврикий, Сейшельские острова, Судан, США, Великобританию, Новую Зеландию и Фиджи". По словам Максимовой, во время зимних каникул суворовцы и воспитанницы пансиона МО РФ подготовили программу, включающую рассказ о России, ее обычаях и а также показ российских национальных песен и танцев, которую представили в Национальном кадетском корпусе Индии. Также российские кадеты примут участие в торжественном прохождении в составе парадных расчетов в Национальном кадетском центре. "Ребятам очень интересно в Индии. Им нравится культурная составляющая страны. Им нравятся монументальные древние строения, форты. Мальчикам понравились форты, артиллерийские сооружения. Да и девушкам тоже", - отметила Максимова. Как говорят сами кадеты, за время поездки они посетили города Дели, Джайпур и Агра, познакомились с индийской культурой, историей страны, а также пообщались с кадетами из других стран. "Немаловажным является возможность расширить свой кругозор, завести знакомства среди сверстников других стран. Стоит отметить, что международное общение способствует лучшему пониманию, что очень важно", - сказала воспитанница пансиона министерства обороны России София Сударикова.
https://ria.ru/20221230/kadety-1842428338.html
https://ria.ru/20200508/1571166188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, аргентина, в мире
Индия, Россия, Аргентина, В мире
Суворовцы приняли участие в праздновании годовщины кадетского корпуса Индии
Суворовцы приняли участие в праздновании 75-й годовщины кадетского корпуса Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Кадеты российского Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона министерства обороны России впервые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины национального кадетского корпуса Индии, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году кадетскому корпусу Индии исполняется 75 лет. Помимо российских и индийских кадетов в праздновании принимают участие представители еще 18 стран.
"В программе принимают участие пять суворовцев и пять воспитанниц пансиона минобороны РФ
. Все они учащиеся с 8 по 11 класс. Отбор для участия в программе был требовательный - все участники должны быть англоговорящими, также они прошли тест на знание культуры и традиций Индии. Было более 100 вопросов, и мы отбирали лучших", - сказала начальник пансиона воспитанниц МО РФ Лариса Максимова.
Представители России приняли участие в работе кадетского лагеря Национального кадетского корпуса Индии. Как сообщил ранее генеральный директор Национального кадетского корпуса генерал-лейтенант Гурбирпал Сингх, в работе лагеря примут участие более 2,1 тысячи кадетов из всех штатов и территорий Индии, а также "представители 19 дружественных стран, включая Аргентину
, Бразилию
, Монголию
, Россию, Кыргызскую Республику, Казахстан
, Таджикистан
, Узбекистан
, Непал
, Вьетнам
, Мальдивы
, Мозамбик
, Маврикий
, Сейшельские острова
, Судан
, США
, Великобританию
, Новую Зеландию
и Фиджи".
По словам Максимовой, во время зимних каникул суворовцы и воспитанницы пансиона МО РФ подготовили программу, включающую рассказ о России, ее обычаях и а также показ российских национальных песен и танцев, которую представили в Национальном кадетском корпусе Индии. Также российские кадеты примут участие в торжественном прохождении в составе парадных расчетов в Национальном кадетском центре.
"Ребятам очень интересно в Индии. Им нравится культурная составляющая страны. Им нравятся монументальные древние строения, форты. Мальчикам понравились форты, артиллерийские сооружения. Да и девушкам тоже", - отметила Максимова.
Как говорят сами кадеты, за время поездки они посетили города Дели
, Джайпур
и Агра
, познакомились с индийской культурой, историей страны, а также пообщались с кадетами из других стран.
"Немаловажным является возможность расширить свой кругозор, завести знакомства среди сверстников других стран. Стоит отметить, что международное общение способствует лучшему пониманию, что очень важно", - сказала воспитанница пансиона министерства обороны России София Сударикова.